Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241127/putin-853127988.html
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:19+0300
2024-11-27T15:47+0300
политика
россия
владимир путин
казахстан
касым-жомарт токаев
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_0:63:3126:1821_1920x0_80_0_0_676d6abdaa0f30a926470925e371396f.jpg
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом.В среду российский лидер проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры должны пройти в закрытом и в расширенном форматах.По данным пресс-службы Токаева, в аэропорту в честь прилета Путина выстроили почетный караул. В знак дружбы между народами Казахстана и РФ дети с флажками двух стран приветствовали российского лидера и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила двум лидерам свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина в Астану. Художница предложила им поучаствовать в написании полотна. Картину передадут в подарок президенту РФ по завершении его визита.Позднее стало известно, что Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут переговоры с Токаевым. Перед двусторонней встречей двух лидеров состоялась церемония официальной встречи президента РФ.Ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные проблемы. По итогам переговоров стороны должны подписать несколько совместных документов.Кроме того, Путин и Токаев вместе обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Это мероприятие пройдет в Уфе.Во второй день визита президент РФ примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Казахстан в этом году занимает пост страны-председателя объединения.
https://1prime.ru/20241126/tezis-853090959.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e78e549c25805cd456dba85a6f2e60ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев, визит
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, визит
15:19 27.11.2024 (обновлено: 15:47 27.11.2024)
 
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом.
В среду российский лидер проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры должны пройти в закрытом и в расширенном форматах.
По данным пресс-службы Токаева, в аэропорту в честь прилета Путина выстроили почетный караул. В знак дружбы между народами Казахстана и РФ дети с флажками двух стран приветствовали российского лидера и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.
Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила двум лидерам свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина в Астану. Художница предложила им поучаствовать в написании полотна. Картину передадут в подарок президенту РФ по завершении его визита.
Позднее стало известно, что Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут переговоры с Токаевым. Перед двусторонней встречей двух лидеров состоялась церемония официальной встречи президента РФ.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные проблемы. По итогам переговоров стороны должны подписать несколько совместных документов.
Кроме того, Путин и Токаев вместе обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Это мероприятие пройдет в Уфе.
Во второй день визита президент РФ примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Казахстан в этом году занимает пост страны-председателя объединения.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Запад услышал тезисы, озвученные Путиным, отметил Песков
Вчера, 12:48
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинКАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаеввизит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала