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Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом - 27.11.2024, ПРАЙМ

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T15:19+0300

2024-11-27T15:19+0300

2024-11-27T15:47+0300

политика

россия

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казахстан

касым-жомарт токаев

визит

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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом.В среду российский лидер проведет встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры должны пройти в закрытом и в расширенном форматах.По данным пресс-службы Токаева, в аэропорту в честь прилета Путина выстроили почетный караул. В знак дружбы между народами Казахстана и РФ дети с флажками двух стран приветствовали российского лидера и членов официальной делегации, а также прочитали стихи.Затем профессиональная художница Асель Сабыржанқызы (Ассоль) представила двум лидерам свою картину, которую она начала рисовать с момента вылета Путина в Астану. Художница предложила им поучаствовать в написании полотна. Картину передадут в подарок президенту РФ по завершении его визита.Позднее стало известно, что Путин прибыл в резиденцию "Акорда", где пройдут переговоры с Токаевым. Перед двусторонней встречей двух лидеров состоялась церемония официальной встречи президента РФ.Ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные проблемы. По итогам переговоров стороны должны подписать несколько совместных документов.Кроме того, Путин и Токаев вместе обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Это мероприятие пройдет в Уфе.Во второй день визита президент РФ примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Казахстан в этом году занимает пост страны-председателя объединения.

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россия, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев, визит