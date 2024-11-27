https://1prime.ru/20241127/putin-853134029.html
Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России
Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России
Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:56+0300
2024-11-27T17:56+0300
2024-11-27T18:10+0300
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России.Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне запланированы на среду, в том числе с участием делегаций двух стран.Российский лидер поблагодарил президента Казахстана за приглашение и теплый прием. "Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник", — сказал Путин в ходе переговоров с Токаевым в расширенном составе. Встреча на высшем уровне проходит в резиденции президента Казахстана "Акорда". Перед расширенными переговорами лидеры побеседовали в узком составе.Токаев в ходе встречи заявил, что в рамках визита Путина будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.Он также отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, визит
Политика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, визит
Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России
Путин: Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником РФ
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Казахстан стратегическим партнером и надежным союзником России.
Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом. Переговоры на высшем уровне запланированы на среду, в том числе с участием делегаций двух стран.
Российский лидер поблагодарил президента Казахстана за приглашение и теплый прием.
"Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник", — сказал Путин в ходе переговоров с Токаевым в расширенном составе.
Встреча на высшем уровне проходит в резиденции президента Казахстана "Акорда". Перед расширенными переговорами лидеры побеседовали в узком составе.
Токаев в ходе встречи заявил, что в рамках визита Путина будет подписано 20 соглашений, которые придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.
Он также отметил, что Казахстану и России удалось не только сохранить, но и кратно приумножить положительную динамику двустороннего партнерства.
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