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Путин оценил сотрудничество с Казахстаном в сфере космических исследований - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил сотрудничество с Казахстаном в сфере космических исследований
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном в сфере космических исследований - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном в сфере космических исследований
Россия рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:32+0300
2024-11-27T21:03+0300
россия
казахстан
владимир путин
космическая отрасль
космические проекты
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил важность того, что РФ и Казахстану удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в сфере космических исследований. Путин сообщил, что продолжается эксплуатация космодрома Байконур, а также реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя "Союз-5". "Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем (2025 — ред.) году", — сказал российский лидер.Кроме того, согласно опубликованному на сайте Кремля совместному заявлению Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Москва и Астана продолжат работу по совместному освоению космоса.Отмечается стороны подтверждают общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской и исторической значимости космодрома "Байконур", 70-летний юбилей которого будет широко отмечаться в следующем году. В заявлении говорится, что будут продолжены работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий.
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россия, казахстан, владимир путин, космическая отрасль, космические проекты
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, космическая отрасль, космические проекты
20:32 27.11.2024 (обновлено: 21:03 27.11.2024)
 
Путин оценил сотрудничество с Казахстаном в сфере космических исследований

Путин: Москва рассчитывает, что первый пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что первый космический пуск с "Байтерека" состоится в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил важность того, что РФ и Казахстану удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в сфере космических исследований. Путин сообщил, что продолжается эксплуатация космодрома Байконур, а также реализуется проект "Байтерек", предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя "Союз-5".
"Рассчитываем, что первый пуск с "Байтерека" состоится, как и запланировано, уже в будущем (2025 — ред.) году", — сказал российский лидер.
Кроме того, согласно опубликованному на сайте Кремля совместному заявлению Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Москва и Астана продолжат работу по совместному освоению космоса.
Отмечается стороны подтверждают общую позицию об уникальной технологической, научно-исследовательской и исторической значимости космодрома "Байконур", 70-летний юбилей которого будет широко отмечаться в следующем году. В заявлении говорится, что будут продолжены работы по совместному освоению космоса, проведению экспериментальных исследований, развитию телекоммуникационных технологий.
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РОССИЯКАЗАХСТАНВладимир Путинкосмическая отраслькосмические проекты
 
 
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