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"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин

"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин

Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T21:25+0300

2024-11-27T21:25+0300

2024-11-27T21:25+0300

энергетика

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

газпром

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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане, президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что "Газпром" занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе. Путин добавил, что РФ импортирует казахстанский уголь, идут взаимные поставки электроэнергии. Кроме того, на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций, сообщил президент РФ.

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казахстан

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром