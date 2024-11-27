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"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин
Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:25+0300
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане, президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что "Газпром" занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе. Путин добавил, что РФ импортирует казахстанский уголь, идут взаимные поставки электроэнергии. Кроме того, на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций, сообщил президент РФ.
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Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин
Путин: "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане, президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что "Газпром" занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе.
Путин добавил, что РФ импортирует казахстанский уголь, идут взаимные поставки электроэнергии.
Кроме того, на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций, сообщил президент РФ.
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества