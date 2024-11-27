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"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин
Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:25+0300
2024-11-27T21:25+0300
энергетика
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
газпром
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане, президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что "Газпром" занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе. Путин добавил, что РФ импортирует казахстанский уголь, идут взаимные поставки электроэнергии. Кроме того, на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций, сообщил президент РФ.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
21:25 27.11.2024
 
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин

Путин: "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. Об этом сообщил в среду по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в среду в Астане, президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что "Газпром" занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе.
Путин добавил, что РФ импортирует казахстанский уголь, идут взаимные поставки электроэнергии.
Кроме того, на повестке дня находится строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций, сообщил президент РФ.
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества
20:43
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевГазпром
 
 
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