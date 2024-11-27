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Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы

Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы - 27.11.2024, ПРАЙМ

Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы

Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы в связи с дорогим рыночным кредитованием и отсутствием массовой льготной ипотеки достигла в ноябре 2024 года 40%, что... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:04+0300

2024-11-27T14:04+0300

2024-11-27T14:04+0300

недвижимость

россия

новостройки

рассрочка

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы в связи с дорогим рыночным кредитованием и отсутствием массовой льготной ипотеки достигла в ноябре 2024 года 40%, что в восемь раз больше, чем год назад, подсчитали в "Инком-Недвижимости". "Доля покупок с рассрочкой выросла с 5% в ноябре прошлого года до 40% сегодня: в будущем эти клиенты рассчитывают перейти на ипотеку по более низким ставкам. Кроме того, увеличился период рассрочки. Если два-три года назад нужно было уговаривать застройщика продать квартиру в рассрочку на полгода, то сегодня есть возможность приобрести жилье и отсрочить платеж до 2030 года", - указывается в сообщении риелторской компании. В нем отмечается, что доля покупок на первичном рынке столицы с использованием ипотеки снизилась с 76% до 48%. Большинство заемщиков (95%) приобретают квартиры в новостройках с помощью семейной ипотеки, и лишь 5% прибегают к рыночным кредитам. Несмотря на дорогую ипотеку и общее охлаждение спроса, цены на первичном рынке остаются стабильными, и в ближайшей перспективе ожидать удешевления не стоит, ожидают в компании. В настоящее время, по ее данным, средняя стоимость квадратного метра в старых границах Москвы составляет 418,6 тысячи рублей (+6,5% с начала 2024 года), в Новой Москве - 243,6 тысячи рублей (+0,4% с начала года).

https://1prime.ru/20241120/novostroyki-852942326.html

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россия, новостройки, рассрочка