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Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы
Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы - 27.11.2024, ПРАЙМ
Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы
Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы в связи с дорогим рыночным кредитованием и отсутствием массовой льготной ипотеки достигла в ноябре 2024 года 40%, что... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:04+0300
2024-11-27T14:04+0300
недвижимость
россия
новостройки
рассрочка
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы в связи с дорогим рыночным кредитованием и отсутствием массовой льготной ипотеки достигла в ноябре 2024 года 40%, что в восемь раз больше, чем год назад, подсчитали в "Инком-Недвижимости". "Доля покупок с рассрочкой выросла с 5% в ноябре прошлого года до 40% сегодня: в будущем эти клиенты рассчитывают перейти на ипотеку по более низким ставкам. Кроме того, увеличился период рассрочки. Если два-три года назад нужно было уговаривать застройщика продать квартиру в рассрочку на полгода, то сегодня есть возможность приобрести жилье и отсрочить платеж до 2030 года", - указывается в сообщении риелторской компании. В нем отмечается, что доля покупок на первичном рынке столицы с использованием ипотеки снизилась с 76% до 48%. Большинство заемщиков (95%) приобретают квартиры в новостройках с помощью семейной ипотеки, и лишь 5% прибегают к рыночным кредитам. Несмотря на дорогую ипотеку и общее охлаждение спроса, цены на первичном рынке остаются стабильными, и в ближайшей перспективе ожидать удешевления не стоит, ожидают в компании. В настоящее время, по ее данным, средняя стоимость квадратного метра в старых границах Москвы составляет 418,6 тысячи рублей (+6,5% с начала 2024 года), в Новой Москве - 243,6 тысячи рублей (+0,4% с начала года).
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россия, новостройки, рассрочка
Недвижимость, РОССИЯ, новостройки, рассрочка
14:04 27.11.2024
 
Риелторы заявили о росте доли рассрочки на рынке новостроек Москвы

"Инком-Недвижимость": доля рассрочки на рынке новостроек Москвы выросла в 8 раз

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы в связи с дорогим рыночным кредитованием и отсутствием массовой льготной ипотеки достигла в ноябре 2024 года 40%, что в восемь раз больше, чем год назад, подсчитали в "Инком-Недвижимости".
"Доля покупок с рассрочкой выросла с 5% в ноябре прошлого года до 40% сегодня: в будущем эти клиенты рассчитывают перейти на ипотеку по более низким ставкам. Кроме того, увеличился период рассрочки. Если два-три года назад нужно было уговаривать застройщика продать квартиру в рассрочку на полгода, то сегодня есть возможность приобрести жилье и отсрочить платеж до 2030 года", - указывается в сообщении риелторской компании.
В нем отмечается, что доля покупок на первичном рынке столицы с использованием ипотеки снизилась с 76% до 48%. Большинство заемщиков (95%) приобретают квартиры в новостройках с помощью семейной ипотеки, и лишь 5% прибегают к рыночным кредитам.
Несмотря на дорогую ипотеку и общее охлаждение спроса, цены на первичном рынке остаются стабильными, и в ближайшей перспективе ожидать удешевления не стоит, ожидают в компании. В настоящее время, по ее данным, средняя стоимость квадратного метра в старых границах Москвы составляет 418,6 тысячи рублей (+6,5% с начала 2024 года), в Новой Москве - 243,6 тысячи рублей (+0,4% с начала года).
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