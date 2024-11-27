https://1prime.ru/20241127/redomilyatsiya-853116697.html
"Хэдхантер" объявил о завершении редомициляции "дочек" в Россию с Кипра
"Хэдхантер" объявил о завершении редомициляции "дочек" в Россию с Кипра - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Хэдхантер" объявил о завершении редомициляции "дочек" в Россию с Кипра
МКПАО "Хэдхантер" объявило о завершении процесса редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited с Кипра в Россию, сказано в... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:02+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Хэдхантер" объявило о завершении процесса редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited с Кипра в Россию, сказано в сообщении компании."МКПАО "Хэдхантер" настоящим сообщает о государственной регистрации международной компании акционерного общества "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ" – завершившей редомициляцию с Кипра в Россию Headhunter Group PLC. Ранее, 21 октября 2024 года, также была осуществлена государственная регистрация другой кипрской дочерней компании группы – Headhunter FSU Limited, в форме международной компании общества с ограниченной ответственностью "Хэдхантер ФСЮ", - сказано в сообщении."Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний группы в Россию завершена", - уточняется там же.В начале октября МКПАО "Хэдхантер" сообщало, что завершило ключевой этап редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd с Кипра в РФ - кипрский регистратор выдал официальное согласие на переезд компаний в иностранную юрисдикцию. В компании тогда напомнили, что завершение редомициляции и публичный статус позволят выплачивать дивиденды акционерам. Ранее, в сентябре, компания сообщала, что рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма выплат составит от 32 до 35 миллиардов рублей.МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.
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Экономика, РОССИЯ, КИПР, Бизнес
"Хэдхантер" объявил о завершении редомициляции "дочек" в Россию с Кипра
МКПАО "Хэдхантер" объявило о завершении редомициляции "дочек" в Россию с Кипра
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. МКПАО "Хэдхантер" объявило о завершении процесса редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited с Кипра в Россию, сказано в сообщении компании.
"МКПАО "Хэдхантер" настоящим сообщает о государственной регистрации международной компании акционерного общества "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ" – завершившей редомициляцию с Кипра в Россию Headhunter Group PLC. Ранее, 21 октября 2024 года, также была осуществлена государственная регистрация другой кипрской дочерней компании группы – Headhunter FSU Limited, в форме международной компании общества с ограниченной ответственностью "Хэдхантер ФСЮ", - сказано в сообщении.
"Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний группы в Россию завершена", - уточняется там же.
В начале октября МКПАО "Хэдхантер" сообщало, что завершило ключевой этап редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd с Кипра в РФ - кипрский регистратор выдал официальное согласие на переезд компаний в иностранную юрисдикцию. В компании тогда напомнили, что завершение редомициляции и публичный статус позволят выплачивать дивиденды акционерам. Ранее, в сентябре, компания сообщала, что рассматривает возможность выплаты "особого дивиденда" в размере 640-700 рублей на акцию после окончания редомициляции в РФ, общая сумма выплат составит от 32 до 35 миллиардов рублей.
МКПАО "Хэдхантер" зарегистрировано в октябре 2023 года в рамках редомициляции компании Gold Bear Limited c Сейшельских островов в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции