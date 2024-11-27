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Эксперт объяснил решение ЦБ о приостановке покупки валюты до конца года

Эксперт объяснил решение ЦБ о приостановке покупки валюты до конца года - 27.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил решение ЦБ о приостановке покупки валюты до конца года

Заявление ЦБ РФ о приостановке покупки валюты до конца 2024 года призвано сбить панику, это очень своевременная мера, которая достигнет цели, заявил РИА Новости | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:52+0300

2024-11-27T18:52+0300

2024-11-27T18:52+0300

экономика

россия

покупка валюты

бюджетное правило

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Заявление ЦБ РФ о приостановке покупки валюты до конца 2024 года призвано сбить панику, это очень своевременная мера, которая достигнет цели, заявил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников. ЦБ РФ ранее в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ. "Я рассматриваю поддержку для доллара на уровне 100-103 рубля и не думаю, что рубль укрепится сильнее. В конце года на валютный рынок выходят неосвоенные за год бюджетные средства, что сдерживает укрепление рубля. Заявление ЦБ о приостановке покупки валюты до конца 2024 года призвано сбить панику, и это очень своевременная мера, которая достигнет цели", - рассказал эксперт. Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. "Падение рубля вполне могло бы ускорится, если бы доллар закрыл день выше важной технической отметки 117 рублей. В последнее время обстановка весьма нервозная на фоне публикации сообщений, что экспортеры ждут обвала рубля до 115-120 рублей", - добавил он.

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россия, покупка валюты, бюджетное правило