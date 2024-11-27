https://1prime.ru/20241127/reshetnikov-853141535.html
Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля
Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля - 27.11.2024, ПРАЙМ
Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля
Текущее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами, обусловлено в основном с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:40+0300
2024-11-27T20:40+0300
2024-11-27T20:40+0300
экономика
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курсы валют
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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами, обусловлено в основном с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ, заявил журналистам в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления - укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - сказал он. "При этом важно отметить, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран. Доля российского рубля и валют дружественных стран во втором полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше", - добавил он.По словам Решетникова, после периода повышенной волатильности курс рубля всегда стабилизируется, сейчас на валютном рынке РФ присутствует избыточная эмоциональная составляющая, считает министр экономического развития Максим Решетников."Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется", - сказал он журналистам.Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.
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россия, максим решетников, курсы валют, рубль
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, курсы валют, рубль
Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля
Решетников: текущее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами
АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами, обусловлено в основном с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ, заявил журналистам в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления - укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - сказал он.
"При этом важно отметить, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран. Доля российского рубля и валют дружественных стран во втором полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше", - добавил он.
По словам Решетникова, после периода повышенной волатильности курс рубля всегда стабилизируется, сейчас на валютном рынке РФ присутствует избыточная эмоциональная составляющая, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется", - сказал он журналистам.
Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.
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