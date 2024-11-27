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Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля

Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля - 27.11.2024, ПРАЙМ

Решетников назвал причины текущего ослабления курса рубля

Текущее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами, обусловлено в основном с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:40+0300

2024-11-27T20:40+0300

2024-11-27T20:40+0300

экономика

россия

максим решетников

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рубль

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АСТАНА, 27 ноя - ПРАЙМ. Текущее ослабление курса рубля не связано с фундаментальными факторами, обусловлено в основном с укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ, заявил журналистам в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления - укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - сказал он. "При этом важно отметить, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран. Доля российского рубля и валют дружественных стран во втором полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше", - добавил он.По словам Решетникова, после периода повышенной волатильности курс рубля всегда стабилизируется, сейчас на валютном рынке РФ присутствует избыточная эмоциональная составляющая, считает министр экономического развития Максим Решетников."Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется", - сказал он журналистам.Ранее в среду курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 115 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.

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россия, максим решетников, курсы валют, рубль