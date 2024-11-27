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В России запретили онлайн-торговлю сигаретами

В России запретили онлайн-торговлю сигаретами - 27.11.2024, ПРАЙМ

В России запретили онлайн-торговлю сигаретами

Онлайн-торговля сигаретами в России запрещена на законодательном уровне, однако она все равно существует, сообщил РИА Новости глобальный вице-президент по... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T05:47+0300

2024-11-27T05:47+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Онлайн-торговля сигаретами в России запрещена на законодательном уровне, однако она все равно существует, сообщил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус, добавив, что организация отслеживает такие сайты и сообщает о них в надзорные органы. "По законодательству в России сейчас запрещена продажа табачных изделий через интернет, но она все равно есть. И это совсем не единичные случаи – мы даже запустили отдельный проект для выявления сайтов, которые нелегально торгуют табаком. Далее мы сообщаем о таких сайтах в профильные надзорные органы. Это требует сил и времени, но результат есть", - сказал он. Он отметил, что куда большую угрозу сейчас представляют группы "ВКонтакте" и чаты в Telegram, занимающиеся криминальным сбытом нелегального табака. По его словам, только в одном чате Telegram в день могут выкладывать до 1,5 тысячи объявлений о продаже сигарет и других продуктов по цене ниже минимальной легальной. "Противозаконность этих операций очевидна – во-первых, продажа табачных изделий в интернете запрещена, во-вторых, низкая цена – это главный признак нелегальных сигарет. Причем фактически покупатель получает "кота в мешке", зачастую опасного для жизни. Ведь нелегальных производителей не беспокоит качество подделки. И таких групп десятки", - отметил Масиус. Вице-президент объяснил, что оплата происходит через банковскую карточку, оформленную на подставного получателя. По его словам, отследить платежи и пресечь такую торговлю технически возможно. "Но для правоохранительных органов это не является приоритетом", - считает он. Компания писала администрации Telegram, предлагала сотрудничать, однако пока нет никакой реакции. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.

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