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В России запретили онлайн-торговлю сигаретами
В России запретили онлайн-торговлю сигаретами - 27.11.2024, ПРАЙМ
В России запретили онлайн-торговлю сигаретами
Онлайн-торговля сигаретами в России запрещена на законодательном уровне, однако она все равно существует, сообщил РИА Новости глобальный вице-президент по... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T05:47+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Онлайн-торговля сигаретами в России запрещена на законодательном уровне, однако она все равно существует, сообщил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус, добавив, что организация отслеживает такие сайты и сообщает о них в надзорные органы.
"По законодательству в России сейчас запрещена продажа табачных изделий через интернет, но она все равно есть. И это совсем не единичные случаи – мы даже запустили отдельный проект для выявления сайтов, которые нелегально торгуют табаком. Далее мы сообщаем о таких сайтах в профильные надзорные органы. Это требует сил и времени, но результат есть", - сказал он.
Он отметил, что куда большую угрозу сейчас представляют группы "ВКонтакте" и чаты в Telegram, занимающиеся криминальным сбытом нелегального табака. По его словам, только в одном чате Telegram в день могут выкладывать до 1,5 тысячи объявлений о продаже сигарет и других продуктов по цене ниже минимальной легальной.
"Противозаконность этих операций очевидна – во-первых, продажа табачных изделий в интернете запрещена, во-вторых, низкая цена – это главный признак нелегальных сигарет. Причем фактически покупатель получает "кота в мешке", зачастую опасного для жизни. Ведь нелегальных производителей не беспокоит качество подделки. И таких групп десятки", - отметил Масиус.
Вице-президент объяснил, что оплата происходит через банковскую карточку, оформленную на подставного получателя. По его словам, отследить платежи и пресечь такую торговлю технически возможно. "Но для правоохранительных органов это не является приоритетом", - считает он. Компания писала администрации Telegram, предлагала сотрудничать, однако пока нет никакой реакции.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Telegram, JTI, ВКонтакте
В России запретили онлайн-торговлю сигаретами
JTI: онлайн-торговля сигаретами в России запрещена на законодательном уровне
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Онлайн-торговля сигаретами в России запрещена на законодательном уровне, однако она все равно существует, сообщил РИА Новости глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус, добавив, что организация отслеживает такие сайты и сообщает о них в надзорные органы.
"По законодательству в России сейчас запрещена продажа табачных изделий через интернет, но она все равно есть. И это совсем не единичные случаи – мы даже запустили отдельный проект для выявления сайтов, которые нелегально торгуют табаком. Далее мы сообщаем о таких сайтах в профильные надзорные органы. Это требует сил и времени, но результат есть", - сказал он.
Он отметил, что куда большую угрозу сейчас представляют группы "ВКонтакте" и чаты в Telegram, занимающиеся криминальным сбытом нелегального табака. По его словам, только в одном чате Telegram в день могут выкладывать до 1,5 тысячи объявлений о продаже сигарет и других продуктов по цене ниже минимальной легальной.
"Противозаконность этих операций очевидна – во-первых, продажа табачных изделий в интернете запрещена, во-вторых, низкая цена – это главный признак нелегальных сигарет. Причем фактически покупатель получает "кота в мешке", зачастую опасного для жизни. Ведь нелегальных производителей не беспокоит качество подделки. И таких групп десятки", - отметил Масиус.
Вице-президент объяснил, что оплата происходит через банковскую карточку, оформленную на подставного получателя. По его словам, отследить платежи и пресечь такую торговлю технически возможно. "Но для правоохранительных органов это не является приоритетом", - считает он. Компания писала администрации Telegram, предлагала сотрудничать, однако пока нет никакой реакции.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 130 странах. Штат оценивается в более чем 46 тысяч сотрудников. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel и LD. Чистая прибыль по итогам прошлого года увеличилась на 9% - до 482,3 миллиарда иен (около 3,2 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. JTI за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 0,7%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 37,4% с 36,6% годом ранее.