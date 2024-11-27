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Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая, заявил посол - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая, заявил посол
Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая, заявил посол - 27.11.2024, ПРАЙМ
Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая, заявил посол
Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая и последовательно выполняет все обязательства по поставкам энергетических ресурсов, заявил РИА Новости... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T06:24+0300
2024-11-27T06:24+0300
энергетика
россия
газ
китай
кнр
шанхай
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ПЕКИН, 27 ноя – ПРАЙМ. Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая и последовательно выполняет все обязательства по поставкам энергетических ресурсов, заявил РИА Новости посол России в КНР Игорь Моргулов. "В глазах китайских друзей Россия сохраняет статус надежного партнера. Мы последовательно выполняем все обязательства в рамках поставок энергетических ресурсов, наращиваем объемы экспорта химической продукции, металлов и руд", - ответил Моргулов на вопрос о том, сохранила ли Россия и ее компании репутацию надежных партнеров в условиях жестких санкционных ограничений. Он добавил, что поступательно увеличивается доля продовольствия и морепродуктов в российских продажах, к примеру, хорошую динамику отмечают по свинине, доступ которой на местный рынок был открыт в 2023 году, неплохие показатели по зерновым и масличным культурам. "У китайских потребителей все большую популярность приобретают наши шоколад, мороженое, косметика, другие потребительские товары. Для их продвижения регулярно проводятся специализированные мероприятия. В этом году под эгидой Российского экспортного центра организовано три фестиваля "Сделано в России", последний из них с успехом прошел с 11 по 17 ноября в городе Чэнду – столице одной из самых населенных в Китае провинции Сычуань", - добавил дипломат. Что касается российского участия в Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае в этом месяце, то оно стало рекордным за семь лет существования этого крупнейшего в Китае внешнеторгового форума, отметил посол России. "В рамках единой экспозиции был продемонстрирован впечатляющий экономический, культурный и научно-технический потенциал нашей страны. Свою продукцию и услуги представили более 100 компаний из самых разных уголков России, заключено немало контрактов и соглашений", - отметил он. Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) прошла в Шанхае с 5 по 11 ноября. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 202,211 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов долларов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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россия, газ, китай, кнр, шанхай
Энергетика, РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, КНР, Шанхай
06:24 27.11.2024
 
Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая, заявил посол

Посол Моргулов: Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая

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ПЕКИН, 27 ноя – ПРАЙМ. Россия сохраняет статус надежного партнера для Китая и последовательно выполняет все обязательства по поставкам энергетических ресурсов, заявил РИА Новости посол России в КНР Игорь Моргулов.
"В глазах китайских друзей Россия сохраняет статус надежного партнера. Мы последовательно выполняем все обязательства в рамках поставок энергетических ресурсов, наращиваем объемы экспорта химической продукции, металлов и руд", - ответил Моргулов на вопрос о том, сохранила ли Россия и ее компании репутацию надежных партнеров в условиях жестких санкционных ограничений.
Он добавил, что поступательно увеличивается доля продовольствия и морепродуктов в российских продажах, к примеру, хорошую динамику отмечают по свинине, доступ которой на местный рынок был открыт в 2023 году, неплохие показатели по зерновым и масличным культурам.
"У китайских потребителей все большую популярность приобретают наши шоколад, мороженое, косметика, другие потребительские товары. Для их продвижения регулярно проводятся специализированные мероприятия. В этом году под эгидой Российского экспортного центра организовано три фестиваля "Сделано в России", последний из них с успехом прошел с 11 по 17 ноября в городе Чэнду – столице одной из самых населенных в Китае провинции Сычуань", - добавил дипломат.
Что касается российского участия в Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае в этом месяце, то оно стало рекордным за семь лет существования этого крупнейшего в Китае внешнеторгового форума, отметил посол России.
"В рамках единой экспозиции был продемонстрирован впечатляющий экономический, культурный и научно-технический потенциал нашей страны. Свою продукцию и услуги представили более 100 компаний из самых разных уголков России, заключено немало контрактов и соглашений", - отметил он.
Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) прошла в Шанхае с 5 по 11 ноября.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых десяти месяцев 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 202,211 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов долларов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
 
ЭнергетикаРОССИЯГазКИТАЙКНРШанхай
 
 
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