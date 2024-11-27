https://1prime.ru/20241127/rossijane-853113222.html

Россияне потратили на походы к психологу более трех миллиардов рублей

Россияне потратили на походы к психологу более трех миллиардов рублей - 27.11.2024, ПРАЙМ

Россияне потратили на походы к психологу более трех миллиардов рублей

Россияне за 9 месяцев 2024 года потратили на походы к психологу более 3 миллиардов рублей, при этом стоимость решения одной проблемы среднестатистического... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T06:30+0300

2024-11-27T06:30+0300

2024-11-27T06:30+0300

общество

технологии

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853113222.jpg?1732678249

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россияне за 9 месяцев 2024 года потратили на походы к психологу более 3 миллиардов рублей, при этом стоимость решения одной проблемы среднестатистического россиянина, которая в среднем обходится в шесть сеансов, оценивается в 20,4 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в онлайн-сервисе психологических консультаций "Ясно". "Россияне по итогам первых 9 месяцев 2024 года потратили на решение своих проблем более 3 миллиардов рублей... Часовая сессия с психологом обходится россиянину в 3400 рублей. В среднем - на решение одной проблемы или вопроса с психологом пользователь тратит не менее 6 сеансов. Таким образом, чтобы решить одну проблему, россиянину потребуется 6 часов и 20 400 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество сессий с психологами за этот период составило 973 тысячи, из них 140 тысяч - корпоративные, оплаченные работодателями для своих сотрудников, а 833 тысячи - пользовательские сессии, оформленные самостоятельно. При этом самыми популярными запросами пользователей при работе с психологом стали стресс, проблемы с самооценкой, тревожность и приступы страха, проблемы в отношениях и выгорание. Однако зачастую россиянин обращается не с одной проблемой - некоторые решают совокупно по несколько вопросов в рамках работы с психологом. По подсчетам аналитиков, чаще за психологической помощью обращаются женщины - более 70% от общего числа посетителей, но мужская аудитория растет в среднем на 2-3% в год. Чаще всего в психотерапию приходят люди от 18 до 34 лет, их доля составляет 85%.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, бизнес, москва