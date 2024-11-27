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Росстат назвал самый дорогой салат на Новый год

Росстат назвал самый дорогой салат на Новый год - 27.11.2024, ПРАЙМ

Росстат назвал самый дорогой салат на Новый год

"Оливье" стал самым дорогим из традиционных салатов на Новый год - он обойдется в 553 рубля на четырех человек, а самым бюджетным оказался "Столичный" - 257... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T03:46+0300

2024-11-27T03:46+0300

2024-11-27T03:46+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Оливье" стал самым дорогим из традиционных салатов на Новый год - он обойдется в 553 рубля на четырех человек, а самым бюджетным оказался "Столичный" - 257 рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата за октябрь. Так, четыре порции "Оливье" за год стали дороже на 8,5%. В салат идет 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука. Салат "Мимоза", который расположился на втором месте и оказался вдвое дешевле "Оливье", за год подорожал на 10,5% - до 277 рублей. Для его приготовления понадобится 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза. Далее идет "Селедка под шубой", которая обойдется в 261 рубль за четыре порции, что на 13,3% дороже прошлого года. Для этого салата требуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза. Самый бюджетный салат в этом году - "Столичный", который еще и подорожал меньше всех - лишь на 3,4% и стоит теперь 257 рублей на четверых. Для него нужны 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза. Цены на ключевые ингредиенты в этих салатах в этом году изменились следующим образом: курица для "Столичного" подешевела на 7%, рыбные консервы для "Мимозы" подорожали на 8%, колбаса для "Оливье" - на 7%, селедка - на 14%. При этом самым подорожавшим продуктом для салатов стал картофель - он прибавил в цене 65% в годовом выражении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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