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Рубль усилил падение на Мосбирже
Рубль усилил падение на Мосбирже - 27.11.2024, ПРАЙМ
Рубль усилил падение на Мосбирже
Курс рубля в первые часы торгов усиливает падение против юаня: китайская валюта продолжает обновлять максимумы с марта 2022 года и уже подбирается к 15 рублям,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:12+0300
2024-11-27T14:12+0300
2024-11-27T14:12+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает падение против юаня: китайская валюта продолжает обновлять максимумы с марта 2022 года и уже подбирается к 15 рублям, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.01 мск растет на 26 копеек, до 14,93 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 87,9 миллиарда. Ограниченность поступлений валюты от экспортеров может сохраниться, фактор завтрашних налоговых выплат вряд ли существенно улучшит ситуацию, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В то время как геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и далее, в отсутствие поддержки со стороны Банка России, подталкивать курсы вверх. На этом фоне волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой. С технической точки зрения курс начинает выглядеть уже перегретым, однако текущий импульс допускает движение юаня в ближайшие дни вплоть до района 15-15,2 рубля", - добавляет он. Пока сложно сказать, насколько сократился приток валюты в страну в связи с последними санкциями, но вряд ли сильно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы осторожно считаем, что в падении рубля последних дней очень велика спекулятивная составляющая. Если это так, то в любой момент спекулянты могут начать крыть прибыль, что поддержит национальную валюту", - отмечает он.
https://1prime.ru/20241126/rubl-853104280.html
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россия, мосбиржа, юань
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, юань
Рубль усилил падение на Мосбирже
Рубль усиливает падение на Мосбирже, юань подошел вплотную к 15 рублям
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает падение против юаня: китайская валюта продолжает обновлять максимумы с марта 2022 года и уже подбирается к 15 рублям, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.01 мск растет на 26 копеек, до 14,93 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 87,9 миллиарда.
Ограниченность поступлений валюты от экспортеров может сохраниться, фактор завтрашних налоговых выплат вряд ли существенно улучшит ситуацию, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"В то время как геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и далее, в отсутствие поддержки со стороны Банка России, подталкивать курсы вверх. На этом фоне волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой. С технической точки зрения курс начинает выглядеть уже перегретым, однако текущий импульс допускает движение юаня в ближайшие дни вплоть до района 15-15,2 рубля", - добавляет он.
Пока сложно сказать, насколько сократился приток валюты в страну в связи с последними санкциями, но вряд ли сильно, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы осторожно считаем, что в падении рубля последних дней очень велика спекулятивная составляющая. Если это так, то в любой момент спекулянты могут начать крыть прибыль, что поддержит национальную валюту", - отмечает он.
Курс рубля к юаню на Мосбирже обновляет минимумы с марта 2022 года