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Эксперты назвали необходимые меры ЦБ в связи с ослаблением рубля - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали необходимые меры ЦБ в связи с ослаблением рубля
Эксперты назвали необходимые меры ЦБ в связи с ослаблением рубля - 27.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали необходимые меры ЦБ в связи с ослаблением рубля
Волатильность курса рубля, который в последние дни резко ускорил падение против иностранных валют, уже вышла на уровни, необходимые для вмешательства ЦБ РФ в... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:11+0300
2024-11-27T17:11+0300
банк россии
рубль
волатильность
курсы валют
минфин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Волатильность курса рубля, который в последние дни резко ускорил падение против иностранных валют, уже вышла на уровни, необходимые для вмешательства ЦБ РФ в ход валютных торгов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Курс рубля в последние сессии бьет рекорды по темпам ослабления. Так, юань на Мосбирже взлетел от закрытия 20 ноября с 13,82 рубля до 15,16 рубля в среду, то есть на 9,7% всего за неделю. Доллар на форексе при этом подскочил от 100,6 рубля до 114,75 рубля (+14%). "Основной параметр вмешательства ЦБ в ход валютных торгов – волатильность курса. Она выросла до уровня августа 2023, когда ЦБ внепланово повысил ставку до 12%. Формально условия для мер поддержки рубля созданы", - говорит Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". В текущих условиях возможно ускорение продаж юаней в рамках бюджетного правила (зеркалирование операций с ФНБ) или увеличение норматива продаж валюты экспортерами, добавляет он. Как ЦБ, так и правительство, могут предложить каждый свои стабилизационные меры, однако, круг возможностей и властей, и регулятора для действенной реализации этих мер ограничен, считает Павел Паевский из УК "РСХБ Управление Активами". "Одним из вариантов решения проблемы растущего курса иностранной валюты по отношению к рублю может стать регламентированное повышение порога репатриируемой валютной выручки экспортёрами. Такая мера могла бы оказать помощь в вопросе стабилизации курса нацвалюты, но её весомость будет зависеть от размера части выручки, которую экспортёры будут обязаны репатриировать и продавать в РФ", - добавляет он. РИА Новости направило в ЦБ РФ запрос о том, не является ли резко выросшая текущая курсовая волатильность на российском валютном рынке поводом для действий регулятора. Паевский также отмечает необходимость учитывать достаточно амбициозные расходы бюджета, запланированные уже на ближайшие два месяца (речь идёт о 4,8 триллиона рублей в месяц). "При этом не стоит забывать, что плановый дефицит в 3,3 триллиона также необходимо дополнительно чем-то финансировать, и ослабление рубля в данной ситуации должно видеться Минфину одной из лучших мер для наполнения бюджета доходами", - резюмирует он. Планы Минфина по привлечению средств на рынке ОФЗ в этом году пока не выполняются, поэтому рост госрасходов надо компенсировать притоком доходов по экспортным каналам, а здесь ослабление рубля - верный инструмент, рассуждает Олег Абелев из компании "Риком-Траст". "Пока привлечено около 2,3 триллиона рублей, то есть нужно ещё привлечь 2-3 триллиона. Видится, что при текущих ценах на нефть необходим диапазон 117-120 рублей за доллар для выполнения плана", - оценивает он.
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рубль, волатильность, курсы валют, минфин
Банк России, рубль, волатильность, Курсы валют, Минфин
17:11 27.11.2024
 
Эксперты назвали необходимые меры ЦБ в связи с ослаблением рубля

Эксперты: волатильность курса уже требует вмешательства ЦБ в ход валютных торгов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Волатильность курса рубля, который в последние дни резко ускорил падение против иностранных валют, уже вышла на уровни, необходимые для вмешательства ЦБ РФ в ход валютных торгов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Курс рубля в последние сессии бьет рекорды по темпам ослабления. Так, юань на Мосбирже взлетел от закрытия 20 ноября с 13,82 рубля до 15,16 рубля в среду, то есть на 9,7% всего за неделю. Доллар на форексе при этом подскочил от 100,6 рубля до 114,75 рубля (+14%).
"Основной параметр вмешательства ЦБ в ход валютных торгов – волатильность курса. Она выросла до уровня августа 2023, когда ЦБ внепланово повысил ставку до 12%. Формально условия для мер поддержки рубля созданы", - говорит Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". В текущих условиях возможно ускорение продаж юаней в рамках бюджетного правила (зеркалирование операций с ФНБ) или увеличение норматива продаж валюты экспортерами, добавляет он.
Как ЦБ, так и правительство, могут предложить каждый свои стабилизационные меры, однако, круг возможностей и властей, и регулятора для действенной реализации этих мер ограничен, считает Павел Паевский из УК "РСХБ Управление Активами". "Одним из вариантов решения проблемы растущего курса иностранной валюты по отношению к рублю может стать регламентированное повышение порога репатриируемой валютной выручки экспортёрами. Такая мера могла бы оказать помощь в вопросе стабилизации курса нацвалюты, но её весомость будет зависеть от размера части выручки, которую экспортёры будут обязаны репатриировать и продавать в РФ", - добавляет он.
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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РИА Новости направило в ЦБ РФ запрос о том, не является ли резко выросшая текущая курсовая волатильность на российском валютном рынке поводом для действий регулятора.
Паевский также отмечает необходимость учитывать достаточно амбициозные расходы бюджета, запланированные уже на ближайшие два месяца (речь идёт о 4,8 триллиона рублей в месяц). "При этом не стоит забывать, что плановый дефицит в 3,3 триллиона также необходимо дополнительно чем-то финансировать, и ослабление рубля в данной ситуации должно видеться Минфину одной из лучших мер для наполнения бюджета доходами", - резюмирует он.
Планы Минфина по привлечению средств на рынке ОФЗ в этом году пока не выполняются, поэтому рост госрасходов надо компенсировать притоком доходов по экспортным каналам, а здесь ослабление рубля - верный инструмент, рассуждает Олег Абелев из компании "Риком-Траст". "Пока привлечено около 2,3 триллиона рублей, то есть нужно ещё привлечь 2-3 триллиона. Видится, что при текущих ценах на нефть необходим диапазон 117-120 рублей за доллар для выполнения плана", - оценивает он.
 
Банк РоссиирубльволатильностьКурсы валютМинфин
 
 
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