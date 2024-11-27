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Рябков призвал США прекратить эскалацию конфликта на Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Рябков призвал США прекратить эскалацию конфликта на Украине
Рябков призвал США прекратить эскалацию конфликта на Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
Рябков призвал США прекратить эскалацию конфликта на Украине
Уходящая администрация президента США Джо Байдена должна остановить эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:18+0300
2024-11-27T15:18+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Уходящая администрация президента США Джо Байдена должна остановить эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Прежде всего, уходящая администрация США должна прекратить раскручивать эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, иначе это будет слишком опасно для всех, включая США", - отметил дипломат в беседе с телеканалом RT.Рябков также отметил, что Россия еще не достигла точки невозврата в отношении возможного размещения ракет на территории Азии в ответ на действия США. Он призвал Вашингтон и его партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе пересмотреть свое решение о размещении систем.Замглавы МИД России также подчеркнул, что Москва не считает, что время для переговоров прошло. Он также подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно, так как Россия обладает достаточными средствами для ответа на возможную военную конфронтацию.
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россия, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
15:18 27.11.2024
 
Рябков призвал США прекратить эскалацию конфликта на Украине

Рябков: США должны прекратить раскручивать эскалацию в ситуации вокруг Украины

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Уходящая администрация президента США Джо Байдена должна остановить эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Прежде всего, уходящая администрация США должна прекратить раскручивать эту спираль эскалации. Они просто должны это сделать, иначе это будет слишком опасно для всех, включая США", - отметил дипломат в беседе с телеканалом RT.
Рябков также отметил, что Россия еще не достигла точки невозврата в отношении возможного размещения ракет на территории Азии в ответ на действия США. Он призвал Вашингтон и его партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе пересмотреть свое решение о размещении систем.
Замглавы МИД России также подчеркнул, что Москва не считает, что время для переговоров прошло. Он также подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно, так как Россия обладает достаточными средствами для ответа на возможную военную конфронтацию.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта
25 ноября, 15:21
 
ПолитикаРОССИЯСШАСергей Рябков
 
 
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