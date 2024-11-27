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Поддержка пала. Что дальше - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/rynok-853115935.html
Поддержка пала. Что дальше
Поддержка пала. Что дальше - 27.11.2024, ПРАЙМ
Поддержка пала. Что дальше
Индекс МосБиржи не удержался за психологические минимумы 2024 г. на 2500 п. и рухнул в область апрельских цен 2023 г. Дно вторника — 2455 п. С начала года рынок | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:40+0300
2024-11-27T09:40+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не удержался за психологические минимумы 2024 г. на 2500 п. и рухнул в область апрельских цен 2023 г. Дно вторника — 2455 п. С начала года рынок уже -20%, а с пика мая все -30%. Эмоции накалены на фоне неопределенности с геополитикой при одновременно жестком монетарном цикле ЦБ и росте налогов на доходы корпораций нефтегазовой отрасли. А еще очередные угрозы санкций от ЕС.Пока есть риск в моменте бенчмарку пролиться еще ниже, но волатильность экстремально высокая, и технический отскок приближается.Слабее рынка — вновь акции девелопера Самолет (-13,5%). Акции рухнули к расчетным 1000 руб., в моменте было и 983 руб. Падение стоимости с начала года -75%, а в последние дни оно ускорилось на фоне почти безапелляционного варианта очередного повышения ключевой ставки ЦБ. Для строительной компании, привлекающей для финансирования бизнеса в основном заемные средства, это принципиальный момент.Рубль еще упал, инвалюты обновили максимумы с конца марта 2022 г. Доллар выше 105, евро почти 110,5, юань у 14,7. Перепроданность рубля очень сильная, и обстановка на рынке близка к панической. На таком фоне ждать замедления инфляции уже даже странно. А рынок все еще ждет реакции финансовых властей на девальвацию.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:40 27.11.2024
 

Поддержка пала. Что дальше

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не удержался за психологические минимумы 2024 г. на 2500 п. и рухнул в область апрельских цен 2023 г. Дно вторника — 2455 п. С начала года рынок уже -20%, а с пика мая все -30%. Эмоции накалены на фоне неопределенности с геополитикой при одновременно жестком монетарном цикле ЦБ и росте налогов на доходы корпораций нефтегазовой отрасли. А еще очередные угрозы санкций от ЕС.
Пока есть риск в моменте бенчмарку пролиться еще ниже, но волатильность экстремально высокая, и технический отскок приближается.
Слабее рынка — вновь акции девелопера Самолет (-13,5%). Акции рухнули к расчетным 1000 руб., в моменте было и 983 руб. Падение стоимости с начала года -75%, а в последние дни оно ускорилось на фоне почти безапелляционного варианта очередного повышения ключевой ставки ЦБ. Для строительной компании, привлекающей для финансирования бизнеса в основном заемные средства, это принципиальный момент.
Рубль еще упал, инвалюты обновили максимумы с конца марта 2022 г. Доллар выше 105, евро почти 110,5, юань у 14,7. Перепроданность рубля очень сильная, и обстановка на рынке близка к панической. На таком фоне ждать замедления инфляции уже даже странно. А рынок все еще ждет реакции финансовых властей на девальвацию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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