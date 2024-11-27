Поддержка пала. Что дальше

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не удержался за психологические минимумы 2024 г. на 2500 п. и рухнул в область апрельских цен 2023 г. Дно вторника — 2455 п. С начала года рынок уже -20%, а с пика мая все -30%. Эмоции накалены на фоне неопределенности с геополитикой при одновременно жестком монетарном цикле ЦБ и росте налогов на доходы корпораций нефтегазовой отрасли. А еще очередные угрозы санкций от ЕС.Пока есть риск в моменте бенчмарку пролиться еще ниже, но волатильность экстремально высокая, и технический отскок приближается.Слабее рынка — вновь акции девелопера Самолет (-13,5%). Акции рухнули к расчетным 1000 руб., в моменте было и 983 руб. Падение стоимости с начала года -75%, а в последние дни оно ускорилось на фоне почти безапелляционного варианта очередного повышения ключевой ставки ЦБ. Для строительной компании, привлекающей для финансирования бизнеса в основном заемные средства, это принципиальный момент.Рубль еще упал, инвалюты обновили максимумы с конца марта 2022 г. Доллар выше 105, евро почти 110,5, юань у 14,7. Перепроданность рубля очень сильная, и обстановка на рынке близка к панической. На таком фоне ждать замедления инфляции уже даже странно. А рынок все еще ждет реакции финансовых властей на девальвацию.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи не удержался за психологические минимумы 2024 г. на 2500 п. и рухнул в область апрельских цен 2023 г. Дно вторника — 2455 п. С начала года рынок уже -20%, а с пика мая все -30%. Эмоции накалены на фоне неопределенности с геополитикой при одновременно жестком монетарном цикле ЦБ и росте налогов на доходы корпораций нефтегазовой отрасли. А еще очередные угрозы санкций от ЕС.
Пока есть риск в моменте бенчмарку пролиться еще ниже, но волатильность экстремально высокая, и технический отскок приближается.
Слабее рынка — вновь акции девелопера Самолет (-13,5%). Акции рухнули к расчетным 1000 руб., в моменте было и 983 руб. Падение стоимости с начала года -75%, а в последние дни оно ускорилось на фоне почти безапелляционного варианта очередного повышения ключевой ставки ЦБ. Для строительной компании, привлекающей для финансирования бизнеса в основном заемные средства, это принципиальный момент.
Рубль еще упал, инвалюты обновили максимумы с конца марта 2022 г. Доллар выше 105, евро почти 110,5, юань у 14,7. Перепроданность рубля очень сильная, и обстановка на рынке близка к панической. На таком фоне ждать замедления инфляции уже даже странно. А рынок все еще ждет реакции финансовых властей на девальвацию.
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