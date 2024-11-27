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Российский рынок акций вырос на 1,12 процента

Российский рынок акций вырос на 1,12 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 1,12 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,12% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:55+0300

2024-11-27T18:55+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,12% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта.

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