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Российский рынок акций вырос на 1,12 процента
Российский рынок акций вырос на 1,12 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,12 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,12% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:55+0300
2024-11-27T18:55+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,12% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос на 1,12 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос на 1,12%, до 2491,88 пункта
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,12% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта.
Мосбиржа приостановит торги расписками "Русагро"