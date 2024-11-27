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Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом - 27.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, несмотря на то, что начал день в минусе, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:19+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, несмотря на то, что начал день в минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевеет на 0,03%, до 72,3 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в середине недели предпринял попытку отскока в направлении 2500 пунктов. Большая перепроданность бумаг, падение рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах стимулировали покупателей. Вместе с тем геополитический фон остается возмущенным, а вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре увеличивается на фоне текущей девальвации", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешний фон был неоднородным: в уверенном плюсе завершили торги среды китайские биржи, в Европе биржевые индексы в основном несли потери, отметил эксперт. Начало торгов 27 ноября на российских фондовых площадках стало продолжением вчерашнего падения, но во второй половине дня произошел разворот вверх, хотя и не очень уверенный, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "В среду российский рынок акций торговался весьма волатильно и разнонаправленно. Настроение инвесторов менялось чуть ли не каждый час. При этом волатильность на валютном рынке также зашкаливала. Примечательно, что сегодня утром российский биржевой индикатор протестировал новый минимум в текущем году на отметке 2426 пунктов по ММВБ", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Однако, начав день падением, уже через час торгов индекс Мосбиржи развернулся и устремился в район прежней линии поддержки - 2500 пунктов, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Норникеля" (+4,8%), расписки Ozon (+4,02%), акции "Алросы" (+3,85%), "Газпрома" (+3,3%), "Роснефти" (+3,15%) и "Русгидро" (+2,82%). В лидеры роста на ожиданиях решения о редомициляции с Кипра в РФ вышли депозитарные расписки Ozon, рассказала Мильчакова. В лидерах снижения стоимости – акции "Самолета" (-8,39%), ПИКа (-7,51%), "Вуш Холдинга" (-5,59%), префы "Мечела" (-4,67%), обыкновенные акции "Русснефти" (-3,86%), "Фармасинтеза" (-3,69%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 ноября – 2425-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2450-2650 пунктов. "До конца недели мы продолжим наблюдать высокую волатильность на российском рынке акций и движение индекса ММВБ в широком торговом диапазоне. Технически, ближайшую поддержку рынку окажет уровень 2400 пунктов по ММВБ", - считает Муштаков из ИК "Риком-траст".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом на 1,12%
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, несмотря на то, что начал день в минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевеет на 0,03%, до 72,3 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в середине недели предпринял попытку отскока в направлении 2500 пунктов. Большая перепроданность бумаг, падение рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах стимулировали покупателей. Вместе с тем геополитический фон остается возмущенным, а вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре увеличивается на фоне текущей девальвации", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешний фон был неоднородным: в уверенном плюсе завершили торги среды китайские биржи, в Европе биржевые индексы в основном несли потери, отметил эксперт.
Начало торгов 27 ноября на российских фондовых площадках стало продолжением вчерашнего падения, но во второй половине дня произошел разворот вверх, хотя и не очень уверенный, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"В среду российский рынок акций торговался весьма волатильно и разнонаправленно. Настроение инвесторов менялось чуть ли не каждый час. При этом волатильность на валютном рынке также зашкаливала. Примечательно, что сегодня утром российский биржевой индикатор протестировал новый минимум в текущем году на отметке 2426 пунктов по ММВБ", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Однако, начав день падением, уже через час торгов индекс Мосбиржи развернулся и устремился в район прежней линии поддержки - 2500 пунктов, добавил он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости - акции "Норникеля" (+4,8%), расписки Ozon (+4,02%), акции "Алросы" (+3,85%), "Газпрома" (+3,3%), "Роснефти" (+3,15%) и "Русгидро" (+2,82%).
В лидеры роста на ожиданиях решения о редомициляции с Кипра в РФ вышли депозитарные расписки Ozon, рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения стоимости – акции "Самолета" (-8,39%), ПИКа (-7,51%), "Вуш Холдинга" (-5,59%), префы "Мечела" (-4,67%), обыкновенные акции "Русснефти" (-3,86%), "Фармасинтеза" (-3,69%).
"Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 ноября – 2425-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2450-2650 пунктов.
"До конца недели мы продолжим наблюдать высокую волатильность на российском рынке акций и движение индекса ММВБ в широком торговом диапазоне. Технически, ближайшую поддержку рынку окажет уровень 2400 пунктов по ММВБ", - считает Муштаков из ИК "Риком-траст".
Курс доллара стабилизируется на более низком уровне, считает Костин