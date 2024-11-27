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Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/rynok-853137671.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом - 27.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, несмотря на то, что начал день в минусе, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:19+0300
2024-11-27T19:19+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, несмотря на то, что начал день в минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевеет на 0,03%, до 72,3 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в середине недели предпринял попытку отскока в направлении 2500 пунктов. Большая перепроданность бумаг, падение рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах стимулировали покупателей. Вместе с тем геополитический фон остается возмущенным, а вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре увеличивается на фоне текущей девальвации", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешний фон был неоднородным: в уверенном плюсе завершили торги среды китайские биржи, в Европе биржевые индексы в основном несли потери, отметил эксперт. Начало торгов 27 ноября на российских фондовых площадках стало продолжением вчерашнего падения, но во второй половине дня произошел разворот вверх, хотя и не очень уверенный, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "В среду российский рынок акций торговался весьма волатильно и разнонаправленно. Настроение инвесторов менялось чуть ли не каждый час. При этом волатильность на валютном рынке также зашкаливала. Примечательно, что сегодня утром российский биржевой индикатор протестировал новый минимум в текущем году на отметке 2426 пунктов по ММВБ", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Однако, начав день падением, уже через час торгов индекс Мосбиржи развернулся и устремился в район прежней линии поддержки - 2500 пунктов, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Норникеля" (+4,8%), расписки Ozon (+4,02%), акции "Алросы" (+3,85%), "Газпрома" (+3,3%), "Роснефти" (+3,15%) и "Русгидро" (+2,82%). В лидеры роста на ожиданиях решения о редомициляции с Кипра в РФ вышли депозитарные расписки Ozon, рассказала Мильчакова. В лидерах снижения стоимости – акции "Самолета" (-8,39%), ПИКа (-7,51%), "Вуш Холдинга" (-5,59%), префы "Мечела" (-4,67%), обыкновенные акции "Русснефти" (-3,86%), "Фармасинтеза" (-3,69%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 ноября – 2425-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2450-2650 пунктов. "До конца недели мы продолжим наблюдать высокую волатильность на российском рынке акций и движение индекса ММВБ в широком торговом диапазоне. Технически, ближайшую поддержку рынку окажет уровень 2400 пунктов по ММВБ", - считает Муштаков из ИК "Риком-траст".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:19 27.11.2024
 
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом

Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом на 1,12%

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом, несмотря на то, что начал день в минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,12%, до 2 491,88 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,94%, до 789,61 пункта, долларовый РТС понизился на 1,64%, до 726,78 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевеет на 0,03%, до 72,3 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в середине недели предпринял попытку отскока в направлении 2500 пунктов. Большая перепроданность бумаг, падение рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах стимулировали покупателей. Вместе с тем геополитический фон остается возмущенным, а вероятность повышения ключевой ставки ЦБ в декабре увеличивается на фоне текущей девальвации", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешний фон был неоднородным: в уверенном плюсе завершили торги среды китайские биржи, в Европе биржевые индексы в основном несли потери, отметил эксперт.
Начало торгов 27 ноября на российских фондовых площадках стало продолжением вчерашнего падения, но во второй половине дня произошел разворот вверх, хотя и не очень уверенный, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"В среду российский рынок акций торговался весьма волатильно и разнонаправленно. Настроение инвесторов менялось чуть ли не каждый час. При этом волатильность на валютном рынке также зашкаливала. Примечательно, что сегодня утром российский биржевой индикатор протестировал новый минимум в текущем году на отметке 2426 пунктов по ММВБ", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Однако, начав день падением, уже через час торгов индекс Мосбиржи развернулся и устремился в район прежней линии поддержки - 2500 пунктов, добавил он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости - акции "Норникеля" (+4,8%), расписки Ozon (+4,02%), акции "Алросы" (+3,85%), "Газпрома" (+3,3%), "Роснефти" (+3,15%) и "Русгидро" (+2,82%).
В лидеры роста на ожиданиях решения о редомициляции с Кипра в РФ вышли депозитарные расписки Ozon, рассказала Мильчакова.
В лидерах снижения стоимости – акции "Самолета" (-8,39%), ПИКа (-7,51%), "Вуш Холдинга" (-5,59%), префы "Мечела" (-4,67%), обыкновенные акции "Русснефти" (-3,86%), "Фармасинтеза" (-3,69%).

ПРОГНОЗЫ

"Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 ноября – 2425-2550 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2450-2650 пунктов.
"До конца недели мы продолжим наблюдать высокую волатильность на российском рынке акций и движение индекса ММВБ в широком торговом диапазоне. Технически, ближайшую поддержку рынку окажет уровень 2400 пунктов по ММВБ", - считает Муштаков из ИК "Риком-траст".
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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