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Антироссийские санкции сильнее бьют по Европе, заявил Медведев
Антироссийские санкции сильнее бьют по Европе, заявил Медведев - 27.11.2024, ПРАЙМ
Антироссийские санкции сильнее бьют по Европе, заявил Медведев
Антироссийские санкции сильнее всего бьют по Европе. Позитивная роль этих мер заключается в том, что они заставили Москву заняться возрождением целых отраслей... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:06+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Антироссийские санкции сильнее всего бьют по Европе. Позитивная роль этих мер заключается в том, что они заставили Москву заняться возрождением целых отраслей экономики. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Конечно, санкции – это плохо. Мы всегда об этом говорили. Санкции были положены в основу наших переговоров, которые когда-то происходили с Украиной в Стамбуле, - о том, что эти санкции должны быть отменены. Но санкции - это обоюдоострое оружие. Во-первых, они бьют не только по России, но и по всему западному миру, особенно по Европе. И по ним бьют сильнее", — сказал он. При этом Медведев обратил внимание и на положительный эффект от введения санкций. По его словам, санкции заставили РФ "заняться возрождением целых отраслей российской экономики" и в этом они, "как это ни странно, играют и свою позитивную роль". В качестве примера он привел развитие "Уралвагонзавода", где проходило интервью. Предприятие занимается и гражданским, и оборонным производством. Медведев отметил, что это предприятие в сейчас загружено, работает и создает новые продукты как в области гражданского машиностроения и производства, так и в сфере военного производства.
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россия, дмитрий медведев, запад, санкции против рф, европа
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ЗАПАД, санкции против РФ, ЕВРОПА
Антироссийские санкции сильнее бьют по Европе, заявил Медведев
Медведев: антироссийские санкции бьют по западному миру и особенно по Европе
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Антироссийские санкции сильнее всего бьют по Европе. Позитивная роль этих мер заключается в том, что они заставили Москву заняться возрождением целых отраслей экономики. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Конечно, санкции – это плохо. Мы всегда об этом говорили. Санкции были положены в основу наших переговоров, которые когда-то происходили с Украиной в Стамбуле, - о том, что эти санкции должны быть отменены. Но санкции - это обоюдоострое оружие. Во-первых, они бьют не только по России, но и по всему западному миру, особенно по Европе. И по ним бьют сильнее", — сказал он.
При этом Медведев обратил внимание и на положительный эффект от введения санкций. По его словам, санкции заставили РФ "заняться возрождением целых отраслей российской экономики" и в этом они, "как это ни странно, играют и свою позитивную роль".
В качестве примера он привел развитие "Уралвагонзавода", где проходило интервью. Предприятие занимается и гражданским, и оборонным производством.
Медведев отметил, что это предприятие в сейчас загружено, работает и создает новые продукты как в области гражданского машиностроения и производства, так и в сфере военного производства.
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