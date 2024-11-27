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Производство сельхозпродукции в России снизилось на 3,8 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/selkhozproduktsiya-853139160.html
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 3,8 процента
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 3,8 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 3,8 процента
Производство продукции сельского хозяйства в России за десять месяцев этого года снизилось на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года, за октябрь... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:37+0300
2024-11-27T19:37+0300
экономика
россия
росстат
сельхозпродукция
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России за десять месяцев этого года снизилось на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года, за октябрь 2024 года - на 11,7%, следует из доклада Росстата. "Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в октябре 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1335,4 миллиарда рублей, в январе-октябре 2024 года - 7762,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. На конец октября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,9 миллиона голов, это на 4,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,4 миллиона (снизилось на 3,2%). Поголовье свиней составило 28,6 миллиона (на 0,6% меньше), овец и коз - 20,4 миллиона (на 3,8% меньше). В структуре поголовья на хозяйства населения приходилось 38,3% поголовья крупного рогатого скота, 5,9% свиней, 44,7% овец и коз (на конец октября 2023 года - соответственно 38,3%, 6,4%, 44,7%). Во всех сельскохозяйственных организациях в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 4,1%, молока - на 2,6%, яиц - на 3,6%. На 1 ноября этого года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 124,3 миллиона тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 13,9 миллиона тонн семян подсолнечника, накопано 35,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 16,9 миллиона тонн картофеля, собрано 12,4 миллиона тонн овощей. В текущем году зерна намолочено на 11,9% меньше, чем год назад. Семян подсолнечника и сахарной свеклы получено меньше на 4,6% и 5,3% соответственно. Сбор картофеля уменьшился на 12,9%, овощей - на 1,6% против уровня предыдущего года. При этом в целом по Российской Федерации к ноябрю зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены с 96,1% площадей, кукуруза на зерно - с 77,6%. Из технических культур подсолнечник убран с 84% посевов, сахарная свекла - с 82,4% площадей. Картофель выкопан с 92% площади посадки, овощи собраны с 90,1% посевов. Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в октябре 2024 года составил 61,6 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 5,4% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-октябре 2024 года - на 3,9% больше.
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россия, росстат, сельхозпродукция
Экономика, РОССИЯ, Росстат, сельхозпродукция
19:37 27.11.2024
 
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 3,8 процента

Росстат: РФ за десять месяцев снизила производство сельхозпродукции на 3,8%

Сельхозпродукция
Сельхозпродукция
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России за десять месяцев этого года снизилось на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года, за октябрь 2024 года - на 11,7%, следует из доклада Росстата.
"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в октябре 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1335,4 миллиарда рублей, в январе-октябре 2024 года - 7762,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
На конец октября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,9 миллиона голов, это на 4,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,4 миллиона (снизилось на 3,2%). Поголовье свиней составило 28,6 миллиона (на 0,6% меньше), овец и коз - 20,4 миллиона (на 3,8% меньше). В структуре поголовья на хозяйства населения приходилось 38,3% поголовья крупного рогатого скота, 5,9% свиней, 44,7% овец и коз (на конец октября 2023 года - соответственно 38,3%, 6,4%, 44,7%).
Во всех сельскохозяйственных организациях в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 4,1%, молока - на 2,6%, яиц - на 3,6%.
На 1 ноября этого года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 124,3 миллиона тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 13,9 миллиона тонн семян подсолнечника, накопано 35,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 16,9 миллиона тонн картофеля, собрано 12,4 миллиона тонн овощей. В текущем году зерна намолочено на 11,9% меньше, чем год назад. Семян подсолнечника и сахарной свеклы получено меньше на 4,6% и 5,3% соответственно. Сбор картофеля уменьшился на 12,9%, овощей - на 1,6% против уровня предыдущего года.
При этом в целом по Российской Федерации к ноябрю зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмолочены с 96,1% площадей, кукуруза на зерно - с 77,6%. Из технических культур подсолнечник убран с 84% посевов, сахарная свекла - с 82,4% площадей. Картофель выкопан с 92% площади посадки, овощи собраны с 90,1% посевов.
Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в октябре 2024 года составил 61,6 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 5,4% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-октябре 2024 года - на 3,9% больше.
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