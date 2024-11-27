https://1prime.ru/20241127/sirius-853110695.html

В Сириусе открывается конгресс молодых ученых

В Сириусе открывается конгресс молодых ученых - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Сириусе открывается конгресс молодых ученых

Конгресс молодых ученых, ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, в среду в четвертый раз открывается на федеральной территории... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T00:23+0300

2024-11-27T00:23+0300

2024-11-27T00:23+0300

технологии

экономика

рф

бразилия

китай

росконгресс

росатом

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СИРИУС, 27 ноя - ПРАЙМ. Конгресс молодых ученых, ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, в среду в четвертый раз открывается на федеральной территории Сириус, его участники обсудят приоритеты научно-технологического развития. По традиции конгресс соберет на своей площадке лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - талантливых молодых ученых, победителей конкурсов, грантов из России и других стран. Нынешний пройдет под главной темой "Приоритеты научно-технологического развития: создаем будущее сегодня". Программа объединит дискуссии о новых технологиях, ответах на большие вызовы, наукоемком бизнесе, развитии научного потенциала, международной научной коммуникации, роли и достижениях российской науки в контексте международного взаимодействия со странами БРИКС и глобального развития. Как сообщил оргкомитет, на конгресс в этом году приедут более 7 тысяч участников почти из 40 стран мира: Бразилии, Китая, Белоруссии, Индии, Казахстана, Ирана, Египта, ОАЭ, Узбекистана, ЮАР, Болгарии, Германии, Сербии, Финляндии, Франции, Швейцарии и других. Организаторами выступают фонд "Росконгресс", министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер конгресса молодых ученых. НАУКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ УМЫ И СТРАНЫ Программа нынешнего конгресса насчитывает больше 170 мероприятий, среди них - деловые сессии, дискуссии, лекции, мастер-классы, чемпионат по программированию. В деловую программу конгресса молодых ученых войдут дискуссии по четырем основным направлениям: "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития"; "Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы"; "Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура"; "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России". В программном треке "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития" состоятся сессии, посвященные развитию природоподобных технологий и формированию биоэкономики, освоению космоса, развитию фундаментальной науки и трансформации ее достижений в технологические продукты. В ходе сессии "Новые материалы и химия: важнейшая составляющая обеспечения технологического лидерства России" обсудят меры по созданию материалов и технологий нового поколения для обеспечения высокотехнологичных отраслей. Некоторые сессии будут посвящены использованию информационных технологий: применению искусственного интеллекта в науке, анализу больших данных для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, цифровому моделированию, развитию квантовых коммуникаций. Большое внимание уделят и медицинским технологиям: созданию высокотехнологичных лекарств, развитию нейро- и биотехнологий, персонализированной медицины. В рамках трека обсудят также применение технологий в гуманитарных науках. Направление программы "Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы" пройдет с участием гостей Форума молодых ученых стран БРИКС. В ходе дискуссий обсудят различные аспекты международного научного сотрудничества. Состоится дискуссия "Разделяя принципы, объединяя умы: как ученым работать вместе?", посвященная созданию эффективных международных исследовательских команд с высоким уровнем кооперации, который сможет обеспечить конкурентные преимущества и лидерство в достижении научно-технологических результатов. В ходе сессий, посвященных роли науки в формировании нового миропорядка, ее участники обсудят создание новой гуманитарной платформы для обмена мнениями и предложениями по формированию новых политических объединений, роль стран БРИКС в формировании полицентричного миропорядка, развитие взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в области науки и образования. Состоятся также сессии, посвященные реализации научных проектов с участием стран Африки и передаче председательства в БРИКС Бразилии в 2025 году. В рамках трека "Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура" речь пойдет о развитии научных кадров. Обсуждения коснутся отдельных научных профессий, инженерного, математического и ИТ-образования, подготовки кадров для экологической отрасли. В рамках трека также представят экспертный доклад "Научные кадры России: тенденции, проблемы, перспективы", посвященный формированию нового поколения исследователей в рамках национального проекта "Кадры". В треке "Инициативы Десятилетия науки и технологий в России" подведут итоги года в реализации инициатив, направленных на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан страны. Большой блок обсуждений сосредоточится на мерах по популяризации науки: через научпоп и научную фантастику, научные шоу и программы, научно-популярный туризм и научные детские площадки. Поговорят и о продвижении интеллектуального контента в медиа, способах конкуренции с развлекательными форматами, медийном образе ученого и применении наукоемких технологий в медиа и киноиндустрии. ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБРАЗОВ БУДУЩЕГО На выставке современных российских технологий участники конгресса познакомятся с научными достижениями и разработками 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций. Площадка выставки будет разделена на тематические направления: "Аллея научно-технологических приоритетов", "Проспект научных инициатив", "Зона БРИКС" и другие. "Аллея научно-технологических приоритетов" – пространство, посвященное принятой в 2024 году обновленной стратегии научно-технологического развития РФ. В экспозиции будут представлены основные положения стратегии, цели и механизмы их реализации: цифровизация производственных технологий, ресурсосберегающая энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, повышение связанности территории России за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, противодействие киберугрозам и другие. На "Проспекте научных инициатив" "Росатом" при помощи мультимедийной инсталляции "Вечный двигатель" продемонстрирует инновационные решения новой технологической платформы атомной энергетики – безопасной, экологичной и ресурсосберегающей. Другой интерактивный арт-объект - визуализация образа будущего квантового компьютера - позволит гостям конгресса заглянуть в мир квантовой лаборатории, познакомиться с историей зарождения квантовой механики, принципами работы квантового компьютера и реальными сферами применения квантовых вычислений. В экспозиции национального исследовательского центра "Курчатовский институт" будет представлено развитие природоподобных технологий, биоэкономики, генетических и биотехнологий, материаловедения, а также исследовательской инфраструктуры для синхротронных и нейтронных исследований и проектов класса "мегасайенс". Также на "Проспекте научных инициатив" можно будет ознакомиться с экспозицией Российской академии наук, изучить более 60 научных изобретений участников "Движения первых". Значительная часть экспозиции будет посвящена разработкам ведущих российских вузов и научно-образовательных центров со всей России – на площадке "Территория НОЦ" будут представлены 13 научно-образовательных центров мирового уровня, пять университетов и ряд регионов и компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, рф, бразилия, китай, росконгресс, росатом