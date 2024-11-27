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СФ установил наказание за нелегальное распространение персональных данных
СФ установил наказание за нелегальное распространение персональных данных - 27.11.2024, ПРАЙМ
СФ установил наказание за нелегальное распространение персональных данных
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:03+0300
2024-11-27T11:03+0300
2024-11-27T11:03+0300
россия
совфед
персональные данные
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем персональных данных и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления. Законом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения. В частности, до 4 лет лишения свободы будут наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы. Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также, если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой. При этом если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.
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россия, совфед, персональные данные
РОССИЯ, Совфед, персональные данные
СФ установил наказание за нелегальное распространение персональных данных
СФ установил уголовную ответственность за нелегальное распространение персданных
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное распространение полученных нелегальным путем персональных данных и создание ресурсов для совершения соответствующего преступления.
Законом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.
В частности, до 4 лет лишения свободы будут наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет.
Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы.
Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также, если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой.
При этом если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.
Госдума приняла закон о наказании за незаконный оборот персональных данных