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Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов
Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:39+0300
2024-11-27T21:39+0300
экономика
россия
совфед
транспорт
железнодорожное движение
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта. Документом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". Уточнены нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Введена новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу. Документ содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.
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россия, совфед, транспорт, железнодорожное движение
Экономика, РОССИЯ, Совфед, Транспорт, железнодорожное движение
21:39 27.11.2024
 
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов

Совфед одобрил законы, меняющие правила эксплуатации скоростных поездов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Документом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав".
Уточнены нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Введена новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу.
Документ содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.
Модель высокоскоростного электропоезда
Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург
20 ноября, 10:55
 
ЭкономикаРОССИЯСовфедТранспортжелезнодорожное движение
 
 
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