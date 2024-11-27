https://1prime.ru/20241127/sovfed-853143119.html
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов
Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:39+0300
2024-11-27T21:39+0300
2024-11-27T21:39+0300
экономика
россия
совфед
транспорт
железнодорожное движение
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта. Документом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". Уточнены нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Введена новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу. Документ содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.
https://1prime.ru/20241120/magistral-852941713.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совфед, транспорт, железнодорожное движение
Экономика, РОССИЯ, Совфед, Транспорт, железнодорожное движение
Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов
Совфед одобрил законы, меняющие правила эксплуатации скоростных поездов
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта.
Документом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав".
Уточнены нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Введена новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу.
Документ содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.
Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург