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Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов

Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Совфед определил правила эксплуатации скоростных поездов

Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T21:39+0300

2024-11-27T21:39+0300

2024-11-27T21:39+0300

экономика

россия

совфед

транспорт

железнодорожное движение

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили внесение изменений в законы "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного транспорта РФ", направленные на правовое регулирование отношений в сфере эксплуатации и функционирования высокоскоростного железнодорожного транспорта. Документом законодательно закреплены определения понятий "высокоскоростной железнодорожный транспорт", "инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта", "высокоскоростной железнодорожный подвижной состав". Уточнены нормы обязательной сертификации, особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта, требования к владельцам инфраструктуры и к перевозчику. Введена новая норма основных требований к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу. Документ содержит уточнения в части трудовых отношений и гарантий сотрудникам, работа которых непосредственно связана с инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта и подвижным составом.

https://1prime.ru/20241120/magistral-852941713.html

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россия, совфед, транспорт, железнодорожное движение