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Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов
Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов - 27.11.2024, ПРАЙМ
Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,4... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:21+0300
2024-11-27T19:21+0300
экономика
россия
росстат
спг
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В октябре по сравнению с сентябрем показатель вырос на 8,4%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 3,6%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
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россия, росстат, спг
Экономика, РОССИЯ, Росстат, СПГ
19:21 27.11.2024
 
Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов

Росстат: производство СПГ в РФ в январе-октябре выросло на 7%, до 28 млн тонн

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В октябре по сравнению с сентябрем показатель вырос на 8,4%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 3,6%.
По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.
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ЭкономикаРОССИЯРосстатСПГ
 
 
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