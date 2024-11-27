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Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов

Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Производство СПГ в России в январе-октябре выросло на семь процентов

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,4... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:21+0300

2024-11-27T19:21+0300

2024-11-27T19:21+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-октябре выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 28,4 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В октябре по сравнению с сентябрем показатель вырос на 8,4%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 3,6%. По итогам 2023 года производство СПГ в России снизилось на 2,4% - до 32,9 миллиона тонн.

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