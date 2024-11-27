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"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны

"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны

Запад психологически не готов к ведению боевых действий. Таким мнением поделился экс-глава МИД Украины с изданием Politico в ответ на слова бывшего главкома ВСУ | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T13:13+0300

2024-11-27T13:13+0300

2024-11-27T13:13+0300

политика

украина

дмитрий кулеба

валерий залужный

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Запад психологически не готов к ведению боевых действий. Таким мнением поделился экс-глава МИД Украины с изданием Politico в ответ на слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что "третья мировая война уже идет"."Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы назвал яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения ?(президента Франции - прим.ред.) Эмманюэля Макрона отправить войска на Украину", - подчеркнул политик.По словам Кулебы, он был шокирован решением французского лидера.Валерий Залужный в свою очередь ранее заметил, что Третья мировая война уже началась, связывая поддержку России со стороны Ирана и КНДР.Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.

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украина, дмитрий кулеба, валерий залужный