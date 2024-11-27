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"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны - 27.11.2024, ПРАЙМ
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"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны
"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны
Запад психологически не готов к ведению боевых действий. Таким мнением поделился экс-глава МИД Украины с изданием Politico в ответ на слова бывшего главкома ВСУ | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:13+0300
2024-11-27T13:13+0300
политика
украина
дмитрий кулеба
валерий залужный
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Запад психологически не готов к ведению боевых действий. Таким мнением поделился экс-глава МИД Украины с изданием Politico в ответ на слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что "третья мировая война уже идет"."Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы назвал яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения ?(президента Франции - прим.ред.) Эмманюэля Макрона отправить войска на Украину", - подчеркнул политик.По словам Кулебы, он был шокирован решением французского лидера.Валерий Залужный в свою очередь ранее заметил, что Третья мировая война уже началась, связывая поддержку России со стороны Ирана и КНДР.Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.
https://1prime.ru/20241120/zaluzhnyy-852943244.html
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украина, дмитрий кулеба, валерий залужный
Политика, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба, Валерий Залужный
13:13 27.11.2024
 
"Большая ошибка": Кулеба поспорил с Залужным о начале третьей мировой войны

Politico: Кулеба уверен, что Запад психологически не готов воевать

© Фото : President Of UkraineДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Запад психологически не готов к ведению боевых действий. Таким мнением поделился экс-глава МИД Украины с изданием Politico в ответ на слова бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что "третья мировая война уже идет".
"Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы назвал яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения ?(президента Франции - прим.ред.) Эмманюэля Макрона отправить войска на Украину", - подчеркнул политик.
По словам Кулебы, он был шокирован решением французского лидера.
Валерий Залужный в свою очередь ранее заметил, что Третья мировая война уже началась, связывая поддержку России со стороны Ирана и КНДР.
Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному
20 ноября, 11:38
 
ПолитикаУКРАИНАДмитрий КулебаВалерий Залужный
 
 
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