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"Губят экономику". В США задались неудобным вопросом о ядерной войне

"Губят экономику". В США задались неудобным вопросом о ядерной войне - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Губят экономику". В США задались неудобным вопросом о ядерной войне

Природоохранная политика стран ЕС противоречит вероятному ядерному конфликту, заявил в социальной сети Х американский журналист Джексон Хинкл. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:32+0300

2024-11-27T14:32+0300

2024-11-27T14:32+0300

политика

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Природоохранная политика стран ЕС противоречит вероятному ядерному конфликту, заявил в социальной сети Х американский журналист Джексон Хинкл."Те же антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы "защитить окружающую среду", пытаются начать ядерную войну, которая "не навредит окружающей среде?", – выразил недоумение Хинкл.Недавняя конференция ООН по климату COP29, прошедшая в Баку, продемонстрировала решение участников утроить мощности атомных электростанций в Европе к 2050 году.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник". отмечалось, что комплекс проходил испытание с баллистической ракетой в безъядерной гиперзвуковой конфигурации.

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сша, ядерное оружие