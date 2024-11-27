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Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году
Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году - 27.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году
Мировой выпуск стали может снизиться в 2025 году примерно на 1-1,5%, до 1,86-1,87 миллиарда тонн на фоне низких цен, следует из комментария РИА Новости главного | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:27+0300
2024-11-27T18:35+0300
экономика
металлургия
сталь
производство стали
прогноз
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировой выпуск стали может снизиться в 2025 году примерно на 1-1,5%, до 1,86-1,87 миллиарда тонн на фоне низких цен, следует из комментария РИА Новости главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова. "Мировой спрос на сталь вряд ли снизится, а вот предложение на фоне низких цен может пострадать. Производство стали в мире в следующем году сократится на 1-1,5% с ожидаемых 1,89 миллиарда тонн по итогам 2024 года", - сказал эксперт. Следовательно, выпуск стали в мире может упасть до 1,86-1,87 миллиарда тонн. По мнению Худалова, в 2025 году могут закрыться производители стали с суммарной мощностью до 15-25 миллионов тонн. "Тогда дефицит будет покрываться российскими поставщиками, пусть и через третьи страны", - добавил он. Кроме того, эксперт считает, что США могут ввести пошлины против стран, позволяющих Китаю их обходить. Евросоюз поступит так же в попытке защитить оставшихся металлургов, которым "нужно потерпеть год до введения CBAM, который и так обложит китайский экспорт платами за углерод", уточняет эксперт. Механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Первый этап программы начал действовать в октябре прошлого года. Вступит в полную силу с 1 января 2026 года. Новый механизм призван снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом. Согласно данным WSA, по итогам 2023 года выплавка стали в мире составила 1,849 миллиарда тонн, что практически соответствует уровню предшествовавшего года. Выпуск стали в России составил 75,8 миллиона тонн, увеличившись на 5,6%.
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металлургия, сталь, производство стали, прогноз
Экономика, металлургия, сталь, производство стали, прогноз
18:27 27.11.2024 (обновлено: 18:35 27.11.2024)
 
Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году

Худалов: мировой выпуск стали в 2025 году снизится на 1,5%, до 1,86 млрд тонн

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМеталлург
Металлург - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мировой выпуск стали может снизиться в 2025 году примерно на 1-1,5%, до 1,86-1,87 миллиарда тонн на фоне низких цен, следует из комментария РИА Новости главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова.
"Мировой спрос на сталь вряд ли снизится, а вот предложение на фоне низких цен может пострадать. Производство стали в мире в следующем году сократится на 1-1,5% с ожидаемых 1,89 миллиарда тонн по итогам 2024 года", - сказал эксперт. Следовательно, выпуск стали в мире может упасть до 1,86-1,87 миллиарда тонн.
По мнению Худалова, в 2025 году могут закрыться производители стали с суммарной мощностью до 15-25 миллионов тонн. "Тогда дефицит будет покрываться российскими поставщиками, пусть и через третьи страны", - добавил он.
Кроме того, эксперт считает, что США могут ввести пошлины против стран, позволяющих Китаю их обходить. Евросоюз поступит так же в попытке защитить оставшихся металлургов, которым "нужно потерпеть год до введения CBAM, который и так обложит китайский экспорт платами за углерод", уточняет эксперт.
Механизм трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) предусматривает введение налогового сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. Первый этап программы начал действовать в октябре прошлого года. Вступит в полную силу с 1 января 2026 года. Новый механизм призван снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и не допустить потери конкурентоспособности европейских производителей из-за широкого климатического регулирования в ЕС и его отсутствия за рубежом.
Согласно данным WSA, по итогам 2023 года выплавка стали в мире составила 1,849 миллиарда тонн, что практически соответствует уровню предшествовавшего года. Выпуск стали в России составил 75,8 миллиона тонн, увеличившись на 5,6%.
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