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В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России
В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России - 27.11.2024, ПРАЙМ
В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России
Действующая ключевая ставка Центрального банка России стала серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики, заявил... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:20+0300
2024-11-27T15:20+0300
экономика
россия
ставка
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Действующая ключевая ставка Центрального банка России стала серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики, заявил член бюро правления РСПП, председатель комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов. Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года. "Ставка Центрального банка является очень серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики", - сказал Мордашов на пленарном заседании форума "Российский промышленник". Член бюро правления РСПП убежден, что необходимо проводить дискуссии на эту тему, чтобы выяснять природу инфляции и того, как ключевая ставка ЦБ способна ее сдерживать. Несмотря на высокую ставку, инфляция не тормозится, считает Мордашов. "Мы имеем большой опыт более высокой инфляции, который говорит о том, что развиваться экономика в условиях разумной, умеренной инфляции может. Ставка Центрального банка сегодня несет серьезнейшие вызовы для развития национальной экономики, развития промышленности, реализации наших национальных проектов, роста экономики", - добавил он. По его словам, Минпромторг и Минэкономразвития стараются поддержать отрасли и предприятия в условиях жесткой денежно-кредитной политики. При этом он отмечает необходимость такой поддержки для выживания и реализации национальных проектов, но предупреждает, что это может быть недостаточно эффективно, если не будут учтены макроэкономические параметры.
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россия, ставка
Экономика, РОССИЯ, ставка
15:20 27.11.2024
 
В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России

Мордашов: ставка ЦБ стала серьезным вызовом для развития экономики России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Действующая ключевая ставка Центрального банка России стала серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики, заявил член бюро правления РСПП, председатель комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов.
Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года.
"Ставка Центрального банка является очень серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики", - сказал Мордашов на пленарном заседании форума "Российский промышленник".
Член бюро правления РСПП убежден, что необходимо проводить дискуссии на эту тему, чтобы выяснять природу инфляции и того, как ключевая ставка ЦБ способна ее сдерживать. Несмотря на высокую ставку, инфляция не тормозится, считает Мордашов.
"Мы имеем большой опыт более высокой инфляции, который говорит о том, что развиваться экономика в условиях разумной, умеренной инфляции может. Ставка Центрального банка сегодня несет серьезнейшие вызовы для развития национальной экономики, развития промышленности, реализации наших национальных проектов, роста экономики", - добавил он.
По его словам, Минпромторг и Минэкономразвития стараются поддержать отрасли и предприятия в условиях жесткой денежно-кредитной политики. При этом он отмечает необходимость такой поддержки для выживания и реализации национальных проектов, но предупреждает, что это может быть недостаточно эффективно, если не будут учтены макроэкономические параметры.
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