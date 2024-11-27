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В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России

В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России - 27.11.2024, ПРАЙМ

В РСПП назвали ставку ЦБ серьезным вызовом для развития экономики России

Действующая ключевая ставка Центрального банка России стала серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики, заявил... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T15:20+0300

2024-11-27T15:20+0300

2024-11-27T15:20+0300

экономика

россия

ставка

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Действующая ключевая ставка Центрального банка России стала серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики, заявил член бюро правления РСПП, председатель комитета по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО Алексей Мордашов. Банк России по итогам своего последнего заседания 25 октября снова повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле позапрошлого года. "Ставка Центрального банка является очень серьезным вызовом для развития экономики, промышленности и реализации промышленной политики", - сказал Мордашов на пленарном заседании форума "Российский промышленник". Член бюро правления РСПП убежден, что необходимо проводить дискуссии на эту тему, чтобы выяснять природу инфляции и того, как ключевая ставка ЦБ способна ее сдерживать. Несмотря на высокую ставку, инфляция не тормозится, считает Мордашов. "Мы имеем большой опыт более высокой инфляции, который говорит о том, что развиваться экономика в условиях разумной, умеренной инфляции может. Ставка Центрального банка сегодня несет серьезнейшие вызовы для развития национальной экономики, развития промышленности, реализации наших национальных проектов, роста экономики", - добавил он. По его словам, Минпромторг и Минэкономразвития стараются поддержать отрасли и предприятия в условиях жесткой денежно-кредитной политики. При этом он отмечает необходимость такой поддержки для выживания и реализации национальных проектов, но предупреждает, что это может быть недостаточно эффективно, если не будут учтены макроэкономические параметры.

https://1prime.ru/20241119/gosduma-852927742.html

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россия, ставка