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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков обновила рекорд
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков обновила рекорд - 27.11.2024, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков обновила рекорд
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:32+0300
2024-11-27T18:32+0300
2024-11-27T18:32+0300
ставка банка россии
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла 21,56% годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов Банка России. Предыдущий исторический максимум был достигнут по итогам первой декады ноября 2024 года - 20,91%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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ставка банка россии, банки, сбербанк, втб
ставка Банка России, Банки, Сбербанк, ВТБ
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков обновила рекорд
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков достигла рекордных 21,56%
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла 21,56% годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов Банка России.
Предыдущий исторический максимум был достигнут по итогам первой декады ноября 2024 года - 20,91%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Темпы роста вложений россиян во вклады достигли максимума, заявили в АСВ
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.