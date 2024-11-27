Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241127/sud-853127244.html
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР - 27.11.2024, ПРАЙМ
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР
Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:57+0300
2024-11-27T14:57+0300
россия
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление удовлетворено", - сказали в суде. В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Прокуратура просила изъять имущество у Храновского и еще троих ответчиков. Надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска.
https://1prime.ru/20241120/minekonomrazvitiya-852962764.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд
РОССИЯ, суд
14:57 27.11.2024
 
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР

Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР Храновского

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкCуд
Cуд - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление удовлетворено", - сказали в суде.
В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции.
О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа.
Прокуратура просила изъять имущество у Храновского и еще троих ответчиков. Надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России
20 ноября, 19:14
 
РОССИЯсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала