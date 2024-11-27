https://1prime.ru/20241127/sud-853127244.html

Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР

Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР - 27.11.2024, ПРАЙМ

Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T14:57+0300

2024-11-27T14:57+0300

2024-11-27T14:57+0300

россия

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление удовлетворено", - сказали в суде. В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Прокуратура просила изъять имущество у Храновского и еще троих ответчиков. Надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска.

https://1prime.ru/20241120/minekonomrazvitiya-852962764.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд