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Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР - 27.11.2024, ПРАЙМ
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР
Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:57+0300
2024-11-27T14:57+0300
2024-11-27T14:57+0300
россия
суд
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление удовлетворено", - сказали в суде. В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции. О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа. Прокуратура просила изъять имущество у Храновского и еще троих ответчиков. Надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска.
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россия, суд
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР
Суд изъял в доход государства имущество главы департамента МЭР Храновского
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление удовлетворено", - сказали в суде.
В иске указано, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского о превышении должностных полномочий и обнаружила, что тот не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции.
О разоблачении группировки из чиновников МЭР и ставропольских коммерсантов ранее объявила ФСБ России: по данным спецслужбы, сообщники причастны к рейдерскому захвату предприятия по добыче минеральной воды и хищению природного газа.
Прокуратура просила изъять имущество у Храновского и еще троих ответчиков. Надзорное ведомство нашло у них земельный участок площадью почти 3 квадратных километра, жилой дом, несколько нежилых построек, семь автомобилей и наличные, изъятые в ходе обыска.
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