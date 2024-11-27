Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму - 27.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241127/svyaz-853117979.html
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму
"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:42+0300
2024-11-27T10:42+0300
ростелеком
наценка
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/83102/17/831021708_0:64:799:513_1920x0_80_0_0_83da4f581a0f688224cb7a5557c01d48.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении. Во время пребывания абонентов оператора на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты теперь расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. Такие условия действуют с 20 ноября. В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде. Сотовый оператор "Т2 Мобайл" добровольно отменил наценку за мобильную связь в Крыму.
https://1prime.ru/20241127/finlyandiya-853117585.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83102/17/831021708_48:0:757:532_1920x0_80_0_0_d91dad9784a2ae1dc7ffc2de473b983f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростелеком, наценка, крым
Ростелеком, наценка, КРЫМ
10:42 27.11.2024
 
"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

ФАС: "Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

© РостелекомРостелеком
Ростелеком
© Ростелеком
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
"Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении.
Во время пребывания абонентов оператора на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты теперь расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. Такие условия действуют с 20 ноября.
В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
В Финляндии зафиксировали снижение финансовой уверенности
10:33
Сотовый оператор "Т2 Мобайл" добровольно отменил наценку за мобильную связь в Крыму.
 
РостелекомнаценкаКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала