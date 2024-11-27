https://1prime.ru/20241127/svyaz-853117979.html

"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму - 27.11.2024, ПРАЙМ

"Ростелеком" отменил наценку на мобильную связь в Крыму

"Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T10:42+0300

2024-11-27T10:42+0300

2024-11-27T10:42+0300

ростелеком

наценка

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/83102/17/831021708_0:64:799:513_1920x0_80_0_0_83da4f581a0f688224cb7a5557c01d48.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Ростелеком" отменил наценку на услуги мобильной связи в Крыму, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "Ростелеком отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму. Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - сказано в сообщении. Во время пребывания абонентов оператора на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты теперь расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. Такие условия действуют с 20 ноября. В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. "Билайн" пообещал отменить роуминг с 1 января 2025 года, "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года. В свою очередь МТС обжаловал решение и предписание ФАС в суде. Сотовый оператор "Т2 Мобайл" добровольно отменил наценку за мобильную связь в Крыму.

https://1prime.ru/20241127/finlyandiya-853117585.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростелеком, наценка, крым