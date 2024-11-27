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"Грозит подорвать": в WSJ спрогнозировали последствия одного решения Трампа
"Грозит подорвать": в WSJ спрогнозировали последствия одного решения Трампа - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Грозит подорвать": в WSJ спрогнозировали последствия одного решения Трампа
Предложенные Дональдом Трампом новые пошлины могут нанести серьезный ущерб американской экономике, особенно автомобильной промышленности, и подорвать глобальную | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:39+0300
2024-11-27T15:39+0300
2024-11-27T15:43+0300
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Предложенные Дональдом Трампом новые пошлины могут нанести серьезный ущерб американской экономике, особенно автомобильной промышленности, и подорвать глобальную торговую систему, предупреждает Wall Street Journal."Проблема в том, что такая стратегия не обходится без издержек и может привести к разрушительным последствиям", - заметили авторы материала.В газете подчеркнули, что пошлины на автомобильные компоненты и сырье, которые пересекают границы Северной Америки в процессе сборки, приведут к росту цен и потере рабочих мест в США. Кроме того, введение пошлин может нарушить ратификацию торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).Авторы материала заключили, что такая политика может привести к изоляции США и укрепить позиции Китая на международных рынках.
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сша, дональд трамп, тарифы
Экономика, США, Дональд Трамп, тарифы
"Грозит подорвать": в WSJ спрогнозировали последствия одного решения Трампа
WSJ: новые импортные пошлины Трампа грозят подорвать глобальную торговую систему
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Предложенные Дональдом Трампом новые пошлины могут нанести серьезный ущерб американской экономике, особенно автомобильной промышленности, и подорвать глобальную торговую систему, предупреждает
Wall Street Journal.
"Проблема в том, что такая стратегия не обходится без издержек и может привести к разрушительным последствиям", - заметили авторы материала.
В газете подчеркнули, что пошлины на автомобильные компоненты и сырье, которые пересекают границы Северной Америки в процессе сборки, приведут к росту цен и потере рабочих мест в США. Кроме того, введение пошлин может нарушить ратификацию торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).
Авторы материала заключили, что такая политика может привести к изоляции США и укрепить позиции Китая на международных рынках.
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