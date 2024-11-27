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TikTok запретит несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры, пишут СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
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TikTok запретит несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры, пишут СМИ
TikTok запретит несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры, пишут СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
TikTok запретит несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры, пишут СМИ
Cоциальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать бьюти-фильтры из-за опасений в отношении влияния технологий по... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T15:07+0300
2024-11-27T15:08+0300
tiktok
китай
общество
технологии
несовершеннолетние
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ПЕКИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Cоциальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать бьюти-фильтры из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков, пишет газета Guardian."В ближайшие недели лицам младше 18 лет будет запрещено искусственно увеличивать глаза, увеличивать губы, сглаживать кожу или изменять ее тон (в приложении - ред.)", - пишет издание. Отмечается, что соцсеть объявила о данных изменениях на форуме по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине. Как пишет газета, в последнее время среди общественности растут опасения о влиянии "улучшающих внешность" фильтров на психическое здоровье и самооценку детей, в особенности девочек. Некоторые молодые люди, пишет издание, после использования фильтров начинают считать свое настояще лицо уродливым. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. Китайская версия приложения называется Douyin.
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tiktok, китай, общество , технологии, несовершеннолетние
TikTok, КИТАЙ, Общество , Технологии, несовершеннолетние
15:07 27.11.2024 (обновлено: 15:08 27.11.2024)
 
TikTok запретит несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры, пишут СМИ

Guardian: TikTok запретит лицам в возрасте до 18 лет использовать бьюти-фильтры

!TikTok
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ПЕКИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Cоциальная сеть TikTok в ближайшее время запретит не достигшим 18 лет пользователям использовать бьюти-фильтры из-за опасений в отношении влияния технологий по "улучшению внешности" на психическое здоровье подростков, пишет газета Guardian.
"В ближайшие недели лицам младше 18 лет будет запрещено искусственно увеличивать глаза, увеличивать губы, сглаживать кожу или изменять ее тон (в приложении - ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что соцсеть объявила о данных изменениях на форуме по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине.
Как пишет газета, в последнее время среди общественности растут опасения о влиянии "улучшающих внешность" фильтров на психическое здоровье и самооценку детей, в особенности девочек. Некоторые молодые люди, пишет издание, после использования фильтров начинают считать свое настояще лицо уродливым.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру. Китайская версия приложения называется Douyin.
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