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Токаев оценил работу Москвы и Астаны в топливно-энергетической сфере

Токаев оценил работу Москвы и Астаны в топливно-энергетической сфере - 27.11.2024, ПРАЙМ

Токаев оценил работу Москвы и Астаны в топливно-энергетической сфере

Сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T21:07+0300

2024-11-27T21:07+0300

2024-11-27T21:07+0300

энергетика

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании ХХ форума межрегионального сотрудничеств России и Казахстана в Уфе. Российский лидер по приглашению казахстанского коллеги 27 ноября прибыл в республику с двухдневным государственным визитом. Помимо состоявшихся в середу переговоров на высшем уровне, Путин и Токаев в режиме видеоконференции обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе 26-27 ноября. "Сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня. Вместе с компанией "Лукойл" мы приступили к разработке крупного морского месторождения "Каламкас-море – Хазар". Объем инвестиций в проект составит более 6 миллиардов долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией "Сибур" в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны", - сказал Токаев. Глава Казахстана отметил, что в сентябре этого года в республике началось строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Также в партнерстве с компанией "Татнефть" реализуется проект по производству бутадиена с мощностью 340 тысяч тонн в год. "Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с "Газпромом" о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан", - заключил президент.

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россия, казахстан, касым-жомарт токаев, мировая энергетика