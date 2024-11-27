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Взаимная торговля России и Финляндии снизилась почти на треть - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Взаимная торговля России и Финляндии снизилась почти на треть
Взаимная торговля России и Финляндии снизилась почти на треть - 27.11.2024, ПРАЙМ
Взаимная торговля России и Финляндии снизилась почти на треть
Взаимная торговля России и Финляндии после закрытия сухопутной границы финской стороной снизилась почти на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T05:16+0300
2024-11-27T05:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
финляндия
хельсинки
москва
евростат
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Финляндии после закрытия сухопутной границы финской стороной снизилась почти на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. В начале апреля этого года правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления: пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Так, объемы торговли России и Финляндии в январе-сентябре этого года, то есть уже после начала действия решения по перекрытию пунктов пропуска, составили 960,6 миллиона евро. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Импорт финнами товаров из России при этом составил 685,5 миллиона евро, снизившись за год на четверть. А экспорт просел в 1,7 раза, до 275,1 миллиона евро. Больше всего Хельсинки за рассматриваемый период этого года купил у Москвы никеля - на 509,1 миллиона евро (объемы за год снизились на 34%), продуктов неорганической химии - на 52,3 миллиона (рост в 2,5 раза), различного оборудования - на 50,6 миллиона долларов (рост в 1,9 раза), газа - на 25,2 миллиона (рост на 8,9%) и удобрений - на 14,4 миллиона (рост в 3,6 раза). В экспорте же главными товарами были медь - 152,3 миллиона евро (-21%), алюминий - 23,3 миллиона (рост в 2 раза) и различные продукты химической промышленности, например искусственный графит, активированный уголь, скипидар и так далее - 15,8 миллиона (+35%). Пятерку замкнули оборудование - 11,4 миллиона (падение в 7,4 раза) и белковые вещества, например казеин, желатин, альбумин и прочие - 8,9 миллиона евро (+16%).
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россия, мировая экономика, финляндия, хельсинки, москва, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, МОСКВА, Евростат
05:16 27.11.2024
 
Взаимная торговля России и Финляндии снизилась почти на треть

Евростат: торговля России и Финляндии после закрытия границы снизилась почти на треть

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Финляндии после закрытия сухопутной границы финской стороной снизилась почти на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
В начале апреля этого года правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления: пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Так, объемы торговли России и Финляндии в январе-сентябре этого года, то есть уже после начала действия решения по перекрытию пунктов пропуска, составили 960,6 миллиона евро. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Импорт финнами товаров из России при этом составил 685,5 миллиона евро, снизившись за год на четверть. А экспорт просел в 1,7 раза, до 275,1 миллиона евро.
Больше всего Хельсинки за рассматриваемый период этого года купил у Москвы никеля - на 509,1 миллиона евро (объемы за год снизились на 34%), продуктов неорганической химии - на 52,3 миллиона (рост в 2,5 раза), различного оборудования - на 50,6 миллиона долларов (рост в 1,9 раза), газа - на 25,2 миллиона (рост на 8,9%) и удобрений - на 14,4 миллиона (рост в 3,6 раза).
В экспорте же главными товарами были медь - 152,3 миллиона евро (-21%), алюминий - 23,3 миллиона (рост в 2 раза) и различные продукты химической промышленности, например искусственный графит, активированный уголь, скипидар и так далее - 15,8 миллиона (+35%). Пятерку замкнули оборудование - 11,4 миллиона (падение в 7,4 раза) и белковые вещества, например казеин, желатин, альбумин и прочие - 8,9 миллиона евро (+16%).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаФИНЛЯНДИЯХельсинкиМОСКВАЕвростат
 
 
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