https://1prime.ru/20241127/torgovlya-853141970.html

Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли

Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли - 27.11.2024, ПРАЙМ

Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили эффективность примененных правительственных мер по поддержке торговли, дающих... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:45+0300

2024-11-27T20:45+0300

2024-11-27T20:59+0300

экономика

россия

казахстан

торговля

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1b/853141822_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2f00a21ba32e63be712d5de0475aed7.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили эффективность примененных правительственных мер по поддержке торговли, дающих результат вопреки негативным мировым трендам. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.Согласно заявлению, стороны высказываются за интенсификацию торгово-экономических связей РФ и Казахстана, расширение промкооперации в перспективных отраслях производства. Отмечается, что достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений.

https://1prime.ru/20241127/gaz-853141674.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, торговля, владимир путин, касым-жомарт токаев