https://1prime.ru/20241127/torgovlya-853141970.html
Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли
Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили эффективность примененных правительственных мер по поддержке торговли, дающих... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:45+0300
2024-11-27T20:45+0300
2024-11-27T20:59+0300
экономика
россия
казахстан
торговля
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили эффективность примененных правительственных мер по поддержке торговли, дающих результат вопреки негативным мировым трендам. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.Согласно заявлению, стороны высказываются за интенсификацию торгово-экономических связей РФ и Казахстана, расширение промкооперации в перспективных отраслях производства. Отмечается, что достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений.
https://1prime.ru/20241127/gaz-853141674.html
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россия, казахстан, торговля, владимир путин, касым-жомарт токаев
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, торговля, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев оценили результаты мер поддержки торговли
Путин и Токаев отметили эффективность правительственных мер поддержки торговли
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметили эффективность примененных правительственных мер по поддержке торговли, дающих результат вопреки негативным мировым трендам.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.
Согласно заявлению, стороны высказываются за интенсификацию торгово-экономических связей РФ и Казахстана, расширение промкооперации в перспективных отраслях производства.
Отмечается, что достижение вопреки негативным глобальным трендам высоких показателей взаимного товарооборота подтверждает эффективность принимаемых на уровне правительств мер и решений.
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества