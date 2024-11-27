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Торговые сети расширили перечень товаров с ограниченный наценкой

Торговые сети расширили перечень товаров с ограниченный наценкой - 27.11.2024, ПРАЙМ

Торговые сети расширили перечень товаров с ограниченный наценкой

Перечень товаров с ограниченной наценкой до 5-10% расширили 11 торговых сетей, включая Х5 Group, "Ашан", "Магнит", "Атак" и "Дикси", заявили в Федеральной... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T20:01+0300

2024-11-27T20:01+0300

2024-11-27T20:01+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Перечень товаров с ограниченной наценкой до 5-10% расширили 11 торговых сетей, включая Х5 Group, "Ашан", "Магнит", "Атак" и "Дикси", заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "По предложению ФАС России 11 торговых сетей расширили перечень товаров с ограниченной наценкой … Большинство сетей группы компаний "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Виктория", "Покупочка", интернет-гипермаркет "Впрок"), а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси" поддержали предложение службы, сообщив, что готовы расширить перечень товарных позиций с наценкой, ограниченной на уровне до 5-10%", - говорится в сообщении. Ранее служба предложила ряду торговых сетей дополнительно рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары в случае их отсутствия, а если они уже приняты – проработать вопрос расширения перечня таких товаров и товарных позиций, на которые они распространяются. Отмечается, что в торговых сетях Х5 дополнительные ограничения действуют с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года в 68 регионах России. Если ранее наценки были ограничены на 277 товарных позиций в 17 категориях продовольственных товаров, то теперь перечень расширен до 387 позиций и 29 категорий. В свою очередь срок принятия таких обязательств в сетях "Ашан" и "Атак" в 49 регионах страны составляет 3 месяца с возможностью продления. Ранее ограничения распространялись на 166 товарных позиций в 26 категориях товаров, теперь количество позиций расширено до 208, а категорий – до 31. В торговой сети "Магнит" ранее обязательства распространялись на 278 товарных позиций в 26 категориях продовольственных товаров в 68 регионах. После предложения антимонопольного ведомства перечень товаров с ограниченной наценкой расширен до 448 позиций в 30 категориях. Дополнительные ограничения будут действовать с 1 декабря 2024 по 1 апреля 2025 года. Тогда как "Дикси" принял на себя дополнительные обязательства на аналогичный срок. При этом перечень товаров расширен с 70 позиций в 21 категории до 110 позиций в 29 категориях во всех регионах присутствия торговой сети. Там добавили, что "Лента", "Мария Ра", "Метро" и "Монетка" направили информацию о том, что не считают нужным принимать добровольные обязательства по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, торговые сети, товары