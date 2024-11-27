https://1prime.ru/20241127/tramp-853123863.html
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине
С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома связаны большие ожидания в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил премьер Словакии Роберт... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:37+0300
2024-11-27T13:37+0300
2024-11-27T13:37+0300
политика
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - ПРАЙМ. С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома связаны большие ожидания в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с республиканцем."Я ... выразил убеждение, что с его личностью (избранным американским президентом Дональдом Трампом - прим. ред.) не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - подчеркнул Фицо в публикации на своей странице в соцсети Facebook*. Политик подчеркнул, что в ходе разговора с новым американским лидером значительное внимание было уделено украинскому вопросу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241127/fitso-853123465.html
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дональд трамп, роберт фицо, украина
Политика, Дональд Трамп, Роберт Фицо, УКРАИНА
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине
Фицо: с Трампом связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине
БРАТИСЛАВА, 27 ноя - ПРАЙМ. С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома связаны большие ожидания в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с республиканцем.
"Я ... выразил убеждение, что с его личностью (избранным американским президентом Дональдом Трампом - прим. ред.) не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - подчеркнул Фицо в публикации на своей странице в соцсети Facebook*.
Политик подчеркнул, что в ходе разговора с новым американским лидером значительное внимание было уделено украинскому вопросу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая