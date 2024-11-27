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В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине
С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома связаны большие ожидания в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил премьер Словакии Роберт... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:37+0300
2024-11-27T13:37+0300
политика
дональд трамп
роберт фицо
украина
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - ПРАЙМ. С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома связаны большие ожидания в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с республиканцем."Я ... выразил убеждение, что с его личностью (избранным американским президентом Дональдом Трампом - прим. ред.) не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - подчеркнул Фицо в публикации на своей странице в соцсети Facebook*. Политик подчеркнул, что в ходе разговора с новым американским лидером значительное внимание было уделено украинскому вопросу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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дональд трамп, роберт фицо, украина
Политика, Дональд Трамп, Роберт Фицо, УКРАИНА
13:37 27.11.2024
 
В Словакии сделали неожиданное заявление о решении Трампа по Украине

Фицо: с Трампом связаны большие ожидания в вопросе конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя - ПРАЙМ. С избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома связаны большие ожидания в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил премьер Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с республиканцем.
"Я ... выразил убеждение, что с его личностью (избранным американским президентом Дональдом Трампом - прим. ред.) не только в Словакии, но и во всей Европе, связаны огромные ожидания в вопросе военного конфликта на Украине", - подчеркнул Фицо в публикации на своей странице в соцсети Facebook*.
Политик подчеркнул, что в ходе разговора с новым американским лидером значительное внимание было уделено украинскому вопросу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ПолитикаДональд ТрампРоберт ФицоУКРАИНА
 
 
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