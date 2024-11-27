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Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира - 27.11.2024, ПРАЙМ
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выдвинул кандидатуру Дональда... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T13:57+0300
2024-11-27T13:57+0300
2024-11-27T13:57+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом она написал в письме, направленном в норвежский Нобелевский комитет."Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать ...Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - сказано в письме парламентария.Мережко также подчеркнул, что Трамп внес большой вклад в достижения мира и может продолжить это в будущем. Он особо отметил работу Трампа в 2016 году, включая его вклад в "Соглашения Авраама" между Израилем и арабскими государствами.Ранее в этом году член Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни также выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.
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Политика, УКРАИНА, Дональд Трамп, Верховная рада
Депутат Рады номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира
Депутат Рады Мережко номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом она написал в письме, направленном в норвежский Нобелевский комитет.
"Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать ...Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года", - сказано в письме парламентария.
Мережко также подчеркнул, что Трамп внес большой вклад в достижения мира и может продолжить это в будущем. Он особо отметил работу Трампа в 2016 году, включая его вклад в "Соглашения Авраама" между Израилем и арабскими государствами.
Ранее в этом году член Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни также выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.
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