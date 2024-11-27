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Путин и Токаев поддержали идею сопряжения транспортных проектов в Евразии - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/transport-853142538.html
Путин и Токаев поддержали идею сопряжения транспортных проектов в Евразии
Путин и Токаев поддержали идею сопряжения транспортных проектов в Евразии - 27.11.2024, ПРАЙМ
Путин и Токаев поддержали идею сопряжения транспортных проектов в Евразии
Москва и Астана положительно оценили идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов в Евразии. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:15+0300
2024-11-27T21:27+0300
экономика
россия
казахстан
транспорт
евразия
касым-жомарт токаев
владимир путин
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана положительно оценили идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов в Евразии. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.В нем сказано, что стороны поддерживают приоритетность взаимодействия по укреплению региональной взаимосвязанности в целях наращивания двусторонней торгово-экономической кооперации и создания благоприятных условий для грузоотправителей посредством диверсификации потоков товаров за счет более эффективных, надежных, безопасных и бесшовных цепочек поставок. При этом в рамках этих усилий стороны положительно оценивают идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов на евразийском пространстве.Согласно заявлению, что Москва и Астана в качестве ключевых задач определили увеличение объемов перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом. Они отметили стратегическое значение выстраивания архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров на евразийском пространстве, а также дальнейшего совершенствования транспортно-логистических связей между двумя странами. Кроме того, Россия и Казахстан по итогам переговоров Путина и Токаева в Астане подписали ряд соглашений, в том числе и по развитию сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры. Так, было заключено соглашение между правительствами двух стран об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу. Было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" и АО "НК "Казақстан темир жолы".Россия и Казахстан в числе прочих документов подписали соглашение о порядке реконструкции, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Маштаково" и "Сырым" через российско-казахстанскую государственную границу и подходов к нему.Кроме того было заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам снижения выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст. №3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 с использованием российского оборудования и современных технологий.
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россия, казахстан, транспорт, евразия, касым-жомарт токаев, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Транспорт, ЕВРАЗИЯ, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
21:15 27.11.2024 (обновлено: 21:27 27.11.2024)
 
Путин и Токаев поддержали идею сопряжения транспортных проектов в Евразии

РФ и Казахстан поддержали идею по транспортно-логистическим проектам в Евразии

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана положительно оценили идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов в Евразии.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка разместили на сайте Кремля.
В нем сказано, что стороны поддерживают приоритетность взаимодействия по укреплению региональной взаимосвязанности в целях наращивания двусторонней торгово-экономической кооперации и создания благоприятных условий для грузоотправителей посредством диверсификации потоков товаров за счет более эффективных, надежных, безопасных и бесшовных цепочек поставок. При этом в рамках этих усилий стороны положительно оценивают идею сопряжения различных транспортно-логистических проектов на евразийском пространстве.
Согласно заявлению, что Москва и Астана в качестве ключевых задач определили увеличение объемов перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом. Они отметили стратегическое значение выстраивания архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров на евразийском пространстве, а также дальнейшего совершенствования транспортно-логистических связей между двумя странами.
Кроме того, Россия и Казахстан по итогам переговоров Путина и Токаева в Астане подписали ряд соглашений, в том числе и по развитию сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры. Так, было заключено соглашение между правительствами двух стран об организации взаимодействия в области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, а также автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу. Было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" и АО "НК "Казақстан темир жолы".
Россия и Казахстан в числе прочих документов подписали соглашение о порядке реконструкции, ремонта и содержания автомобильного моста через реку Таловая между пунктами пропуска "Маштаково" и "Сырым" через российско-казахстанскую государственную границу и подходов к нему.
Кроме того было заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам снижения выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках ст. №3 и №4 Экибастузской ГРЭС-2 с использованием российского оборудования и современных технологий.
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Москва и Астана заинтересованы в расширении газового сотрудничества
20:43
 
ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНТранспортЕВРАЗИЯКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
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