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СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта
СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта - 27.11.2024, ПРАЙМ
СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта
Российские сенаторы одобрили поправки в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T21:42+0300
2024-11-27T21:42+0300
экономика
россия
совет федерации
транспорт
контроль
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств по требованию должностного лица. Базовый закон дополняется нормой, согласно которой контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств. Установление обязанности обусловлено необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.
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россия, совет федерации, транспорт, контроль
Экономика, РОССИЯ, Совет Федерации, Транспорт, контроль
21:42 27.11.2024
 
СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта

СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств по требованию должностного лица.
Базовый закон дополняется нормой, согласно которой контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств.
Установление обязанности обусловлено необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.
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