https://1prime.ru/20241127/transport-853143241.html

СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта

СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта - 27.11.2024, ПРАЙМ

СФ уточнил порядок прохождения весового и габаритного контроля транспорта

Российские сенаторы одобрили поправки в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T21:42+0300

2024-11-27T21:42+0300

2024-11-27T21:42+0300

экономика

россия

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транспорт

контроль

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Российские сенаторы одобрили поправки в статью 31 закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", касающиеся прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств по требованию должностного лица. Базовый закон дополняется нормой, согласно которой контролируемые лица, в отношении транспортных средств которых в рамках федерального госконтроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется рейд, обязаны по требованию проводящего рейд должностного лица обеспечить прохождение весового и габаритного контроля их транспортных средств. Установление обязанности обусловлено необходимостью исключить случаи отказа собственников и водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию сотрудников Ространснадзора.

https://1prime.ru/20241127/sovfed-853143119.html

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россия, совет федерации, транспорт, контроль