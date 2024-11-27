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ЦБ решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила - 27.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241127/tsb-853134246.html
ЦБ решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила
ЦБ решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила - 27.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила
ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:14+0300
2024-11-27T18:16+0300
банк россии
россия
покупка валюты
бюджетное правило
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ, говорится в сообщении ЦБ."Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", - отмечается в сообщении.При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,4 миллиарда рублей в день, добавляется там же."Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года", - отмечает ЦБ.
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россия, покупка валюты, бюджетное правило
Банк России, РОССИЯ, покупка валюты, бюджетное правило
18:14 27.11.2024 (обновлено: 18:16 27.11.2024)
 
ЦБ решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила

Банк России с 28 ноября приостановит покупку валюты в рамках бюджетного правила

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ, говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков", - отмечается в сообщении.
При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,4 миллиарда рублей в день, добавляется там же.
"Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года", - отмечает ЦБ.
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Банк РоссииРОССИЯпокупка валютыбюджетное правило
 
 
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