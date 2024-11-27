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Турпоток из России за рубеж за девять месяцев вырос на семь процентов

Турпоток из России за рубеж за девять месяцев вырос на семь процентов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Турпоток из России за рубеж за девять месяцев вырос на семь процентов

Граждане России за январь-сентябрь 2024 года совершили за рубеж 21,1 миллиона туристических поездок, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года,... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:42+0300

2024-11-27T19:42+0300

2024-11-27T19:43+0300

экономика

россия

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турпоток

выездной туризм

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Граждане России за январь-сентябрь 2024 года совершили за рубеж 21,1 миллиона туристических поездок, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении Росстата. "Число туристских поездок российских граждан за границу в январе-сентябре 2024 года увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2023 года на 7,1% и составило 21,1 миллиона поездок", - сообщили в Росстате. "Из общего числа выездных туристских поездок 80,1% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 19,9% - в государства-участники СНГ", - добавили там. Уточняется, что за анализируемый период россияне больше половины поездок совершили в Турцию. На нее приходится 4,9 миллиона поездок, что выше на 11%, чем годом ранее. На втором месте Абхазия. Туда, по данным Росстата, россияне совершили 4,6 миллиона туристических поездок. Объединенные Арабские Эмираты заняли третью строчку (1,3 миллиона поездок, плюс 9,6% к 9 месяцам 2023 года). На четвертом месте - Китай. Туда, по данным Росстата, туристический поток из России за год вырос в 2,5 раза, до 1,2 миллиона поездок. Замкнула пятерку лидеров Грузия, в которую турпоток вырос на 20%, до 1,03 миллиона поездок.

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россия, росстат, турпоток, выездной туризм