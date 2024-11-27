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Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны
Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны - 27.11.2024, ПРАЙМ
Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны
Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет убедить партнеров в прибалтийских странах в необходимости создания общей линии обороны. Об этом сообщила его... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T17:22+0300
2024-11-27T17:22+0300
политика
польша
прибалтика
дональд туск
оборона
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ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет убедить партнеров в прибалтийских странах в необходимости создания общей линии обороны. Об этом сообщила его канцелярия. В сообщении сказано, что Польша вместе со странами Балтии "должна создать общую линию защиты от возможной российской агрессии" и это одна из целей премьер-министра Дональда Туска перед встречей регионального формата NB8 в шведском Харпсунде. В канцелярии ранее поясняли, что Польша является специальным гостем встречи стран Балтии и Северной Европы NB8 (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Эстония), которая проходит в Швеции. На сайте польского правительства сказано, что факторами, которые объединяют Варшаву и страны NB8, являются очень схожая оценка ситуации с безопасностью и забота о критической инфраструктуре и стратегических ресурсах в Балтийском море.По словам Туска, Польша ищет формулу, объединяющую страны, которые имеют четкую и почти идентичную позицию по этим вопросам. Он добавил, что Варшава "защищает себя "Восточным щитом", а другие страны работают над созданием аналогичной системы укреплений. "Мы хотим объединить это в один проект — от Финляндии до нашей границы с Украиной", — заявил он.
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польша, прибалтика, дональд туск, оборона
Политика, ПОЛЬША, ПРИБАЛТИКА, Дональд Туск, оборона
17:22 27.11.2024
 
Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны

Туск: Польша и страны Балтии должны создать общую линию обороны

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© CC BY 2.0 / European People's Party
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ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет убедить партнеров в прибалтийских странах в необходимости создания общей линии обороны. Об этом сообщила его канцелярия.
В сообщении сказано, что Польша вместе со странами Балтии "должна создать общую линию защиты от возможной российской агрессии" и это одна из целей премьер-министра Дональда Туска перед встречей регионального формата NB8 в шведском Харпсунде.
В канцелярии ранее поясняли, что Польша является специальным гостем встречи стран Балтии и Северной Европы NB8 (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Эстония), которая проходит в Швеции.
На сайте польского правительства сказано, что факторами, которые объединяют Варшаву и страны NB8, являются очень схожая оценка ситуации с безопасностью и забота о критической инфраструктуре и стратегических ресурсах в Балтийском море.
По словам Туска, Польша ищет формулу, объединяющую страны, которые имеют четкую и почти идентичную позицию по этим вопросам. Он добавил, что Варшава "защищает себя "Восточным щитом", а другие страны работают над созданием аналогичной системы укреплений.
"Мы хотим объединить это в один проект — от Финляндии до нашей границы с Украиной", — заявил он.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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ПолитикаПОЛЬШАПРИБАЛТИКАДональд Тускоборона
 
 
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