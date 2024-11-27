https://1prime.ru/20241127/tusk-853132933.html

Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны

Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны - 27.11.2024, ПРАЙМ

Туск намерен убедить страны Балтии в необходимости общей линии обороны

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет убедить партнеров в прибалтийских странах в необходимости создания общей линии обороны. Об этом сообщила его... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:22+0300

2024-11-27T17:22+0300

2024-11-27T17:22+0300

политика

польша

прибалтика

дональд туск

оборона

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ВАРШАВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет убедить партнеров в прибалтийских странах в необходимости создания общей линии обороны. Об этом сообщила его канцелярия. В сообщении сказано, что Польша вместе со странами Балтии "должна создать общую линию защиты от возможной российской агрессии" и это одна из целей премьер-министра Дональда Туска перед встречей регионального формата NB8 в шведском Харпсунде. В канцелярии ранее поясняли, что Польша является специальным гостем встречи стран Балтии и Северной Европы NB8 (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Эстония), которая проходит в Швеции. На сайте польского правительства сказано, что факторами, которые объединяют Варшаву и страны NB8, являются очень схожая оценка ситуации с безопасностью и забота о критической инфраструктуре и стратегических ресурсах в Балтийском море.По словам Туска, Польша ищет формулу, объединяющую страны, которые имеют четкую и почти идентичную позицию по этим вопросам. Он добавил, что Варшава "защищает себя "Восточным щитом", а другие страны работают над созданием аналогичной системы укреплений. "Мы хотим объединить это в один проект — от Финляндии до нашей границы с Украиной", — заявил он.

https://1prime.ru/20241127/polsha-853119208.html

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польша, прибалтика, дональд туск, оборона