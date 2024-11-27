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ФАС разработает методики расчета экспортных индикаторов угля
ФАС разработает методики расчета экспортных индикаторов угля - 27.11.2024, ПРАЙМ
ФАС разработает методики расчета экспортных индикаторов угля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минэнерго, Минфином и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработают... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T11:37+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минэнерго, Минфином и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработают методики расчета экспортных индикаторов на уголь в рамках следующего этапа реализации создания национальных ценовых индикаторов, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС. Ранее, 15 ноября, Минюстом был зарегистрирован приказ ФАС, в котором определена методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков, учитывающая данные экспортных цен агентства Argus и СПбМТСБ. "Следующим этапом реализации станет совместная разработка с СПБМТСБ, Минфином и Минэнерго методики по расчету отечественных экспортных индикаторов на уголь. В связи с этим возможность применения российской котировки СПБМТСБ была утверждена приказом", - рассказали в пресс-службе ФАС. Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов в свою очередь сообщил РИА Новости, что индикаторы биржи внесены в качестве одного из источников данных в рамках приказа ФАС, а методики формирования индикаторов будут проходить согласование с участниками рынка и регуляторами. Карпов добавил, что данные СПбМТСБ базируются на реальных сделках и подтверждаются документацией. В пресс-службе Минэнерго же прокомментировали включение котировок СПбМТСБ в методику расчета надбавок к НДПИ при добыче угля, заявив, что это логичный шаг в связи с заданным ранее вектором на развитие национальной системы финансовых и товарных индикаторов. "Предполагается, что для расчета ставки НДПИ могут использоваться как котировки СПбМТСБ, так и котировки международного ценового агентства "Аргус". При этом, согласно методике, для расчета налоговой ставки будут использоваться наибольшие значения цены. Таким образом будут получены более объективные данные", - добавили в министерстве. И, по мнению Минэнерго, применение согласованной методики будет способствовать дальнейшему развитию национальной системы ценовых индикаторов на российские энергоносители.
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россия, фас рф, уголь
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, уголь
ФАС разработает методики расчета экспортных индикаторов угля
ФАС с ведомствами и биржей изучит методики расчета экспортных индикаторов угля
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минэнерго, Минфином и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработают методики расчета экспортных индикаторов на уголь в рамках следующего этапа реализации создания национальных ценовых индикаторов, заявили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
Ранее, 15 ноября, Минюстом был зарегистрирован приказ ФАС, в котором определена методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков, учитывающая данные экспортных цен агентства Argus и СПбМТСБ.
"Следующим этапом реализации станет совместная разработка с СПБМТСБ, Минфином и Минэнерго методики по расчету отечественных экспортных индикаторов на уголь. В связи с этим возможность применения российской котировки СПБМТСБ была утверждена приказом", - рассказали в пресс-службе ФАС.
Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов в свою очередь сообщил РИА Новости, что индикаторы биржи внесены в качестве одного из источников данных в рамках приказа ФАС, а методики формирования индикаторов будут проходить согласование с участниками рынка и регуляторами. Карпов добавил, что данные СПбМТСБ базируются на реальных сделках и подтверждаются документацией.
В пресс-службе Минэнерго же прокомментировали включение котировок СПбМТСБ в методику расчета надбавок к НДПИ при добыче угля, заявив, что это логичный шаг в связи с заданным ранее вектором на развитие национальной системы финансовых и товарных индикаторов.
"Предполагается, что для расчета ставки НДПИ могут использоваться как котировки СПбМТСБ, так и котировки международного ценового агентства "Аргус". При этом, согласно методике, для расчета налоговой ставки будут использоваться наибольшие значения цены. Таким образом будут получены более объективные данные", - добавили в министерстве. И, по мнению Минэнерго, применение согласованной методики будет способствовать дальнейшему развитию национальной системы ценовых индикаторов на российские энергоносители.
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь