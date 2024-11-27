https://1prime.ru/20241127/ugol-853138391.html
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента
Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:27+0300
2024-11-27T19:27+0300
2024-11-27T19:27+0300
экономика
россия
росстат
добыча угля
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за 10 месяцев снизилась на 3,5% к аналогичному периоду 2023 года и составила 269 миллионов тонн. Из него добыча антрацита составила 17,8 миллиона тонн (снижение на 16,6% в годовом сравнении), коксующегося угля - 92,2 миллиона тонн (рост на 6,9%). Прочего каменного угля добыто 159 миллионов тонн (снижение на 7%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-октябре увеличилась на 5% в годовом выражении - до 77,8 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20241127/elektroenergiya-853137993.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_151111abd908e874aeccf6baf7347b90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, добыча угля
Экономика, РОССИЯ, Росстат, добыча угля
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента
Росстат: добыча угля в РФ за 10 месяцев снизилась на 1,7%, до 347 млн тонн
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из сообщения Росстата.
В частности, добыча каменного угля за 10 месяцев снизилась на 3,5% к аналогичному периоду 2023 года и составила 269 миллионов тонн. Из него добыча антрацита составила 17,8 миллиона тонн (снижение на 16,6% в годовом сравнении), коксующегося угля - 92,2 миллиона тонн (рост на 6,9%). Прочего каменного угля добыто 159 миллионов тонн (снижение на 7%).
Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-октябре увеличилась на 5% в годовом выражении - до 77,8 миллиона тонн.
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента