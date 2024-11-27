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Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента
Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T19:27+0300
2024-11-27T19:27+0300
экономика
россия
росстат
добыча угля
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за 10 месяцев снизилась на 3,5% к аналогичному периоду 2023 года и составила 269 миллионов тонн. Из него добыча антрацита составила 17,8 миллиона тонн (снижение на 16,6% в годовом сравнении), коксующегося угля - 92,2 миллиона тонн (рост на 6,9%). Прочего каменного угля добыто 159 миллионов тонн (снижение на 7%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-октябре увеличилась на 5% в годовом выражении - до 77,8 миллиона тонн.
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россия, росстат, добыча угля
Экономика, РОССИЯ, Росстат, добыча угля
19:27 27.11.2024
 
Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента

Росстат: добыча угля в РФ за 10 месяцев снизилась на 1,7%, до 347 млн тонн

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из сообщения Росстата.
В частности, добыча каменного угля за 10 месяцев снизилась на 3,5% к аналогичному периоду 2023 года и составила 269 миллионов тонн. Из него добыча антрацита составила 17,8 миллиона тонн (снижение на 16,6% в годовом сравнении), коксующегося угля - 92,2 миллиона тонн (рост на 6,9%). Прочего каменного угля добыто 159 миллионов тонн (снижение на 7%).
Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-октябре увеличилась на 5% в годовом выражении - до 77,8 миллиона тонн.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,7 процента
19:22
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатдобыча угля
 
 
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