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Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента

Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента - 27.11.2024, ПРАЙМ

Добыча угля в России за десять месяцев снизилась на 1,7 процента

Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T19:27+0300

2024-11-27T19:27+0300

2024-11-27T19:27+0300

экономика

россия

росстат

добыча угля

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-октябре сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 347 миллионов тонн, в октябре - увеличилась на 8,2% к сентябрю, следует из сообщения Росстата. В частности, добыча каменного угля за 10 месяцев снизилась на 3,5% к аналогичному периоду 2023 года и составила 269 миллионов тонн. Из него добыча антрацита составила 17,8 миллиона тонн (снижение на 16,6% в годовом сравнении), коксующегося угля - 92,2 миллиона тонн (рост на 6,9%). Прочего каменного угля добыто 159 миллионов тонн (снижение на 7%). Добыча рядового бурого угля (лигнит) в январе-октябре увеличилась на 5% в годовом выражении - до 77,8 миллиона тонн.

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россия, росстат, добыча угля