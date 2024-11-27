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Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев

Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев - 27.11.2024, ПРАЙМ

Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев

Европейский союз (ЕС) не нуждается в украинских мужчинах, написал в своем Telegra-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T09:37+0300

2024-11-27T09:37+0300

2024-11-27T09:37+0300

политика

украина

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верховная рада

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) не нуждается в украинских мужчинах, написал в своем Telegra-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО по подозрению в госизмене."ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины - нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин, и не создавали семьи – диаспору", – заметил парламентарий.По словам Дубинского, Европа не позволит украинским мужчинам въехать на свою территорию после конфликта, поскольку это не выгодно Западу. Он также обвинил Евросоюз в намеренном закрытии границ Украины.Ранее сообщалось, что с момента введения на территории Украины военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. На фоне дефицита солдат в украинской армии неоднократно звучали предложения начать призывать женщин.

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украина, ес, верховная рада