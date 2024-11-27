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Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев
Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев - 27.11.2024, ПРАЙМ
Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев
Европейский союз (ЕС) не нуждается в украинских мужчинах, написал в своем Telegra-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:37+0300
2024-11-27T09:37+0300
политика
украина
ес
верховная рада
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) не нуждается в украинских мужчинах, написал в своем Telegra-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО по подозрению в госизмене."ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины - нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин, и не создавали семьи – диаспору", – заметил парламентарий.По словам Дубинского, Европа не позволит украинским мужчинам въехать на свою территорию после конфликта, поскольку это не выгодно Западу. Он также обвинил Евросоюз в намеренном закрытии границ Украины.Ранее сообщалось, что с момента введения на территории Украины военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. На фоне дефицита солдат в украинской армии неоднократно звучали предложения начать призывать женщин.
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украина, ес, верховная рада
Политика, УКРАИНА, ЕС, Верховная рада
09:37 27.11.2024
 
Депутат Верховной рады раскрыл страшные планы ЕС в отношении украинцев

Депутат Верховной рады Дубинский заявил, что ЕС не нужны украинские мужчины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) не нуждается в украинских мужчинах, написал в своем Telegra-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины - нужны дозировано, чтобы не мешали ассимиляции женщин, и не создавали семьи – диаспору", – заметил парламентарий.
По словам Дубинского, Европа не позволит украинским мужчинам въехать на свою территорию после конфликта, поскольку это не выгодно Западу. Он также обвинил Евросоюз в намеренном закрытии границ Украины.
Ранее сообщалось, что с момента введения на территории Украины военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. На фоне дефицита солдат в украинской армии неоднократно звучали предложения начать призывать женщин.
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