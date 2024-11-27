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"Дерзость зашкаливает": украинские власти вновь "кинули" Еврокомиссию
"Дерзость зашкаливает": украинские власти вновь "кинули" Еврокомиссию - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Дерзость зашкаливает": украинские власти вновь "кинули" Еврокомиссию
Украинские власти согласились конфисковать имущество коррумпированных чиновников, чтобы получить транш в четыре миллиарда евро от Европейского союза, передает... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:57+0300
2024-11-27T09:57+0300
2024-11-27T09:57+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти согласились конфисковать имущество коррумпированных чиновников, чтобы получить транш в четыре миллиарда евро от Европейского союза, передает издание "Газета по-украински".В издании заметили, что сразу после получения денег, парламент проголосовал за закон, отменяющий это решение."Власть (на ее языке) "кинула" наших европейских партнеров и украинцев. Не то чтобы впервые, но на этот раз уровень дерзости перешел все пределы. Судите сами", - сказано в материале.В этом году Киев и ЕС подписали соглашение о Плане помощи Украине, согласно которому ЕС предоставит миллиарды евро в обмен на реформы и борьбу с коррупцией. Требованием для получения транша в 4,1 миллиарда евро стало введение конфискации имущества коррумпированных чиновников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, ек, финансы
Политика, УКРАИНА, ЕК, Финансы
"Дерзость зашкаливает": украинские власти вновь "кинули" Еврокомиссию
Газета по-украински: украинские власти обманом получили от ЕК 4 миллиарда евро
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти согласились конфисковать имущество коррумпированных чиновников, чтобы получить транш в четыре миллиарда евро от Европейского союза, передает издание "Газета по-украински".
В издании заметили, что сразу после получения денег, парламент проголосовал за закон, отменяющий это решение.
"Власть (на ее языке) "кинула" наших европейских партнеров и украинцев. Не то чтобы впервые, но на этот раз уровень дерзости перешел все пределы. Судите сами", - сказано в материале.
В этом году Киев и ЕС подписали соглашение о Плане помощи Украине, согласно которому ЕС предоставит миллиарды евро в обмен на реформы и борьбу с коррупцией. Требованием для получения транша в 4,1 миллиарда евро стало введение конфискации имущества коррумпированных чиновников.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В ЕС пожаловались на неэффективность стратегии помощи Украине