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"Мы все знали". На Западе сообщили неприятную правду об Украине
"Мы все знали". На Западе сообщили неприятную правду об Украине - 27.11.2024, ПРАЙМ
"Мы все знали". На Западе сообщили неприятную правду об Украине
Вашингтон с самого начала откровенно врал о своих намерениях на Украине, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T10:54+0300
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2024-11-27T10:54+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон с самого начала откровенно врал о своих намерениях на Украине, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее, СМИ никогда не сообщали об этом", - подчеркнул Дизен.По словам профессора, Вашингтон маскировал свой истинный интерес на Украине в виде помощи, а также планов по достижению свободы и демократии, пытаясь очернить тех, кто с этим был не согласен.Дизен заключил, что сотни тысяч людей уже погибли из-за действий Вашингтона, которые разжигают войну и сорвали мирные переговоры.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, США
"Мы все знали". На Западе сообщили неприятную правду об Украине
Профессор Дизен: США с самого начала врали о своих намерениях на Украине
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Вашингтон с самого начала откровенно врал о своих намерениях на Украине, заявил
в своем аккаунте в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее, СМИ никогда не сообщали об этом", - подчеркнул Дизен.
По словам профессора, Вашингтон маскировал свой истинный интерес на Украине в виде помощи, а также планов по достижению свободы и демократии, пытаясь очернить тех, кто с этим был не согласен.
Дизен заключил, что сотни тысяч людей уже погибли из-за действий Вашингтона, которые разжигают войну и сорвали мирные переговоры.
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