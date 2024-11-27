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В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта - 27.11.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта
В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта - 27.11.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта
Украина после завершения конфликта с Россией может повторить судьбу Югославии, говорится в материале издания American Thinker. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:03+0300
2024-11-27T16:03+0300
политика
украина
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Украина после завершения конфликта с Россией может повторить судьбу Югославии, говорится в материале издания American Thinker.Согласно материалу, возможен сценарий, в котором Киев продолжит контролировать западную часть Украины, а Москва получит под свой контроль украинскую территорию вдоль побережья Черного моря."Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах", — заметил автор публикации.Также отмечается, что если бы Украина решила остаться нейтральным государством между Россией и Западом, она могла бы избежать военных действий.Ранее газета Washington Post сообщала, что в США многие официальные лица считают возможным убедить Украину переговорить с Россией в течение нескольких месяцев для прекращения конфликта и согласиться на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20241127/oruzhie-853129276.html
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украина, россия
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ
16:03 27.11.2024
 
В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта

AT: завершение конфликта на Украине будет сравнимо с развалом Югославии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Украина после завершения конфликта с Россией может повторить судьбу Югославии, говорится в материале издания American Thinker.
Согласно материалу, возможен сценарий, в котором Киев продолжит контролировать западную часть Украины, а Москва получит под свой контроль украинскую территорию вдоль побережья Черного моря.
"Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах", — заметил автор публикации.
Также отмечается, что если бы Украина решила остаться нейтральным государством между Россией и Западом, она могла бы избежать военных действий.
Ранее газета Washington Post сообщала, что в США многие официальные лица считают возможным убедить Украину переговорить с Россией в течение нескольких месяцев для прекращения конфликта и согласиться на территориальные уступки.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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