https://1prime.ru/20241127/ukraina-853130483.html

В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта

В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта - 27.11.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о будущем Украины после окончания конфликта

Украина после завершения конфликта с Россией может повторить судьбу Югославии, говорится в материале издания American Thinker. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T16:03+0300

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2024-11-27T16:03+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Украина после завершения конфликта с Россией может повторить судьбу Югославии, говорится в материале издания American Thinker.Согласно материалу, возможен сценарий, в котором Киев продолжит контролировать западную часть Украины, а Москва получит под свой контроль украинскую территорию вдоль побережья Черного моря."Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах", — заметил автор публикации.Также отмечается, что если бы Украина решила остаться нейтральным государством между Россией и Западом, она могла бы избежать военных действий.Ранее газета Washington Post сообщала, что в США многие официальные лица считают возможным убедить Украину переговорить с Россией в течение нескольких месяцев для прекращения конфликта и согласиться на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20241127/oruzhie-853129276.html

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